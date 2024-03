JuniorGP 2024: quanti italiani tra ETC, Moto3, Moto2 e Stock

Ad oltre un mese dal primo round dell’anno, abbiamo le liste complete di chi parteciperà a tempo pieno al FIM JuniorGP quest’anno. Non manca una buona rappresentanza di ragazzi italiani in tutte le categorie, con anche qualche volto nuovo, ma per tutti la stessa determinazione a fare bene. Tanti nostri portacolori chiamati a fare bene subito e in casa, visto che il JuniorGP parte il prossimo 21 aprile proprio da Misano. Vediamo le entry list complete.

European Talent Cup

Il primo della lista è Gabriel Tesini, giovane sammarinese seguito da un certo Alex De Angelis, al debutto con i colori AC Racing. Il Pasini Racing Team si presenta con un trio interessante: gli esordienti Mathias Tamburini e Matteo Gabarrini, più Luca Agostinelli (ternano nato in Vietnam, ecco spiegata la nazionalità con cui corre). Giulio Pugliese riparte con Aspar Team per il suo secondo anno nel monomarca Honda del JuniorGP, secondo anno ETC anche per Leonardo Zanni, riconfermato in MIR Racing Team.

Moto3 JuniorGP

Alessandro Morosi quest’anno è con i colori Aspar Team, pronto per un ulteriore salto di qualità dopo il 2023 in netta crescita con Eagle-1. La squadra guidata da Max Gazzarata è al via con una coppia tricolore: il debuttante e “pilota di casa” Edoardo Boggio (torinese come il team), più Cesare Tiezzi, al secondo anno in JuniorGP. Leonardo Abruzzo, vice-campione CIV di categoria, è pronto al salto con i colori MTA, mentre Edoardo Liguori, campione CIV PreMoto3 in carica, debutta con AC Racing. Un altro debuttante da osservare è certo Guido Pini, unico italiano campione ETC, schierato da SeventyTwo Motorsport Artbox Team, ma al momento in recupero per un piccolo infortunio (i dettagli).

Europeo Moto2

Alberto Surra, terzo l’anno scorso al debutto, sarà certamente uno dei nostri da tenere d’occhio. Dall’altra parte del box del Team Ciatti-Boscoscuro ecco Mattia Casadei, iridato MotoE ed all’esordio in campionato. MMR punta nuovamente su due ragazzi interessanti già schierati nella stagione 2023, ovvero Mattia Volpi e Jacopo Hosciuc (nato a Roma ma di origini romene, corre infatti con questa nazionalità). Coppia tricolore da osservare anche nella squadra di Hector Faubel, vale a dire Mattia Rato ed il debuttante Gian Paolo Di Vittori. Ritroviamo anche Francesco Mongiardo: dopo un anno d’esordio in crescita, eccolo con Fantic Cardoso Racing in questo 2024.

Europeo Stock

Oltre alla storia unica di Anas Sorhmat (i dettagli), non mancano nostri rappresentanti anche in questa categoria ancora nuova, nel senso della sua nascita ufficiale l’anno scorso, abbandonando quindi la veste di “sottocategoria Moto2”. Il primo nome da evidenziare è quello di Dino Iozzo (IUM Motorsports), più volte sul podio l’anno scorso e nettamente il migliore dei nostri. Assieme a lui, nell’ordine, troveremo Demis Mihaila (MDR Competicion), Nicholas Bevilacqua e Benedetto Rasa (Yamaha GV Racing), Manuel Rocca (Team ZIVIMOTOR), Andrea Bettin (PINAMOTO RS) e Alessio Guarnieri (Fifty Motorsport).

L’elenco completo di tutti i piloti delle quattro categorie

Foto: FIM JuniorGP