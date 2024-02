Luca Agostinelli completa il Team Pasini per la ETC JuniorGP 2024

Il Pasini Racing Team completa la sua formazione per la ETC 2024. Luca Agostinelli è ufficialmente il terzo ed ultimo pilota che il team tricolore schiererà nel monomarca Honda del JuniorGP per questa nuova stagione di gare. Il giovane classe 2008, ternano nato in Vietnam, ha già mandato in archivio un anno in questa stessa categoria, correndo con nazionalità vietnamita e con i colori IGAXTEAM. Ora riparte con una nuova struttura e soprattutto con più esperienza in un campionato impegnativo.

Agostinelli e Pasini Racing, la nuova sfida

“Luca Agostinelli chiude ufficialmente la nostra line up 2024 per il campionato JuniorGP classe ETC.” Comincia così l’annuncio ufficiale riguardo il giovane pilota affiliato al Moto Club Spoleto. “Entra a far parte del Team Echovit Pasini Racing il giovane talento umbro che, con una stagione alle spalle in ETC, difenderà i nostri colori per la stagione 2024. Sarà la nostra seconda stagione nel JuniorGP, siamo carichi a mille e non vediamo l’ora di iniziare!” Agostinelli completa così una formazione tutta tricolore che vede al via i già annunciati Matteo Gabarrini e Mathias Tamburini, debuttanti in ETC.

JuniorGP, il calendario

1° round: 21 aprile – Motor Valley ed Emilia-Romagna (Misano) – Italia

2° round: 5 maggio – Circuito do Estoril – Portogallo

3° round: 19 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya – Spagna

4° round: 23 giugno – Autodromo do Algarve – Portogallo

5° round: 15 settembre – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

6° round: 13 ottobre – MotorLand Aragon – Spagna

7° round: 24 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna

Foto: Team Echovit Pasini Racing