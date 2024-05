Se al mattino è andato tutto liscio, nel pomeriggio i protagonisti del JuniorGP hanno dovuto fare i conti con pioggia e nebbia. Giornata quindi difficile da decifrare a Estoril, ma abbiamo le griglie di partenza per le sei gare in programma. L’unica gioia tricolore arriva dall’Europeo Moto2 con la prima pole position dell’esordiente Mattia Casadei, alfiere del Team Ciatti-Boscoscuro. Ecco com’è andata oggi sulla pista portoghese e gli orari delle gare di domani.

ETC JuniorGP

La pole position la troviamo nel gruppo B della categoria, la firma è dello spagnolo Carlos Cano. Per quanto riguarda i nostri, il migliore è Giulio Pugliese 7°. Non ancora idoneo Matteo Gabarrini, convalescente dal secondo infortunio in neanche un mese e mezzo. La sua stagione di gare deve ancora iniziare, vedremo se riuscirà a partire dal round CIV a Vallelunga a fine mese… Non manca una sanzione per settori lenti durante le Prove determinanti per Q1 e Q2: penalizzato Johann Emmanuel, che in Gara 1 domani dovrà scattare dall’ultima posizione in griglia. Da segnalare in aggiunta che Fernando Bujosa dovrà scontare un Long Lap Penalty in quanto responsabile dell’incidente multiplo avvenuto all’inizio di Gara 2 a Misano.

1. Carlos Cano – SeventyTwo Artbox Racing Team

2. Valentin Perrone – Frando Racing VHC Team

3. Vasileios Panteleakis – AC Racing Team

4. Benat Fernandez – Frando Racing VHC Team

5. Fernando Bujosa – Team Estrella Galicia 0,0

6. Kristian Daniel jr – AGR Team

7. Giulio Pugliese – CFMOTO Aspar Team

8. Marco Morelli – MLav Racing

9. Jesus Torres – Team Estrella Galicia 0,0

10. Kerman Tinez – Finetwork MIR Racing Team

JuniorGP

Prima pole position in carriera per il neozelandese Corman Buchanan su Casey O’Gorman e sul dominatore di Misano, il debuttante Jesus Rios. Il migliore dei nostri, nonché unico italiano approdato in Q2, è stato Alessandro Morosi, che domani scatterà dall’ottava casella in griglia. Da segnalare tre piloti sanzionati per “eccessiva lentezza” nelle Prove determinanti per decidere Q1 e Q2: per questo motivo Hakim Danish, Lenoxx Phommara e Alvaro Carpe sono stati retrocessi nelle ultime posizioni in griglia per la gara unica di domani.

Moto2

Secondo round, seconda pole position targata Team Ciatti e Boscoscuro. A Misano ci ha pensato Alberto Surra (stavolta a terra proprio all’inizio della Q2), a Estoril ecco Mattia Casadei, compagno di squadra del torinese e debuttante in campionato. Accanto a lui scatteranno l’ex Mondiale Moto2 Taiga Hada e Eduardo Montero, in top ten anche Mattia Rato settimo.

Stock

Nell’ultima classe in azione oggi la pole position è andata al sudafricano Dino Iozzo, che ha preceduto Iker Garcia. Terza casella in griglia per Lorenzo Dalla Porta, scontato dire che cercherà di ripetere il fine settimana trionfale vissuto di recente a Misano.

JuniorGP, gli orari delle gare

Tutte le gare delle quattro categorie del campionato saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP. Di seguito tutti gli orari italiani (con un’ora di differenza rispetto al Portogallo) delle sei corse in programma per domani, domenica 5 maggio.

10:15 ETC Last Chance – 7 giri

12:00 ETC Gara 1 – 15 giri

13:00 Moto2 Gara 1 – 17 giri

14:00 JuniorGP Gara – 16 giri

15:00 ETC Gara 2 – 15 giri

16:00 Moto2 Gara 2 – 17 giri

17:00 Stock Gara – 17 giri

Foto: Team Ciatti-Boscoscuro