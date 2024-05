Superbike: niente Ungheria, si recupera ad Estoril a fine stagione

L’Hungarian Round del Mondiale Superbike è ancora presente nel calendario del sito ufficiale WorldSBK ma quest’anno non si correrà in riva al Balaton. L’impianto ungherese non sarà pronto per fine agosto e questo lo si ipotizzava da tempo. Manca ancora l’ufficialità ma la notizia è certa. I team di Superbike erano stati avvisati in via ufficiosa e quindi non avevano prenotato voli ed hotel. Sarebbe stata una pista nuova per tutti e questo fatto avrebbe potuto rappresentare un po’ un vantaggio per gli esordienti perché tutti sarebbero partiti alla pari invece nulla. Se ne riparla per il 2025, quando finalmente tutto dovrebbe essere a posto.

Stiamo infatti parlando di un nuovo impianto, i lavori sono molto indietro, come avevamo già anticipato su Corsedimoto. Del differimento di un anno si parlava da tempo. Per questo motivo non è mai partita la vendita dei biglietti sul sito WorldSBK, invece regolarmente attiva per le altre gare.

La prova ungherese, che avrebbe dovuto svolgersi il 24-25 agosto, verrà trasferita all’Estoril, nei pressi di Lisbona, e verrà collocata a fine stagione. Anche l’anno scorso il calendario era cambiato in corsa, per la cancellazione del round Argentina, poi sostituito dalla tappa finale organizzata in fretta e furia a Jerez. Il campionato 2024 quindi manterrà i dodici appuntamenti previsti e si concluderò con un trittico iberico, visto che fra fine settembre e ottobre sono già posizionate Aragon e la stessa Jerez.

Foto social