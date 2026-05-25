Il dramma del Team Grandi Corse nel CIV: officina ridotta in macerie

Un terribile incendio ha colpito la base operativa del Team Grandi Corse del CIV Superbike : a rischio il prosieguo della stagione.

Apprensione nel circus del Campionato Italiano Velocità. Sabato scorso, un vasto incendio è divampato nell’officina del Team Grandi Corse a Porto Viro (Rovigo), provocando gravi danni. A sostanzialmente una settimana dal terzo evento stagionale in programma sui saliscendi di Imola, regna l’incertezza sul futuro della squadra attualmente impegnata nel CIV Superbike 2026 con Gianluca Sconza, Matteo Morri ed Alberto Butti.

IL FATTACCIO

Stando a quanto riportato dai media locali, la base operativa del Team Grandi Corse ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Le fiamme si sono propagate anche ad alcune abitazioni limitrofe, scatenando attimi di paura tra i residenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Nel devastante incendio è rimasta ferita una persona, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

GRANDI CORSE IN GINOCCHIO

Tra i primi a rendere nota la triste notizia il titolare di Grandi Corse con un video-messaggio sui canali social del team. "È tutto distrutto", ha dichiarato un visibilmente commosso Davide Grandi davanti alle macerie. "Non solo quello che si può vedere: in cenere è andata una vita di impegni, sacrifici e passione. Tutto quello che abbiamo messo in piedi. Trovare le parole in un momento come questo è difficile. L'unico messaggio che mi sento di lasciare è che, se qualcuno vuole contribuire alla nostra ripartenza, noi siamo qui. Il Team Grandi Corse continuerà a vivere: torneremo più forti che mai".

QUALE FUTURO?

Secondo le informazioni in nostro possesso, le tre Ducati Panigale V4 sono uscite indenni dall'inferno di fuoco. Sfortunatamente, per ricambi, materiali e cimeli vari all'interno dell'officina non c'è stato niente da fare, con conseguenze che non lasciano presagire nulla di buono. I danni subiti ammonterebbero a decine di migliaia di euro. Un durissimo colpo per il Team Grandi Corse, con il forte rischio di non poter partecipare ai restanti appuntamenti del CIV Superbike. La compagine veneta aveva esordito nel nostro panorama nazionale nel 2007, annoverando nel corso degli anni piloti del calibro di Luca Pedersoli, Giovanni Baggi, il due volte Campione del Mondo Manuel Poggiali oltre allo stesso Davide Grandi, dal 2013 a questa parte passato al ruolo di Team Manager. In tempi recenti si ricordano le vittorie nel National Trophy 1000 con un "certo" Lorenzo Lanzi (2020-2021), seguite nel 2024 dal titolo Dunlop Cup Next Generation 600SS conseguito con Matteo Morri . Rientrato lo scorso anno nel CIV Superbike dopo una lunga assenza, per il 2026 il Team Grandi Corse aveva triplicato l'impegno con l'ingaggio di Gianluca Sconza accanto ai riconfermati Matteo Morri ed Alberto Butti. Il paddock della serie tricolore si è subito stretto intorno a Davide Grandi ed al suo staff.

Photo Courtesy: Team Grandi Corse

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