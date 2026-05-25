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Formula 1 Canada: Antonelli cala il Poker! Hamilton secondo, Russell out

Formula 1
di Riccardo Ventura
lunedì, 25 maggio 2026 alle 7:15
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Andrea Antonelli vince per la quarta volta in Formula 1 aggiudicandosi il GP Canada. Adesso l'italiano è in fuga Mondiale, approfittando del ritiro di George Russell. Raggio di sole, finalmente, in casa Ferrari.
Andrea Kimi Antonelli in Canada non ha solo vinto, ma ha fatto qualcosa qualcosa di più. L'italiano lotta contro George Russell arrivando al corpo al corpo più volte. I nervi sono tesi, ma poi accade quello che nessuno si aspettav: La W17 di Russell ha un problema alla parte elettronica e il britannico è costretto al ritiro. Il Lord diventa una furia ma non può far altro che scendere dalla macchina e vedere la Mercedes di Antonelli andare verso la vittoria.

 Hamilton vs Verstappen

Lewis Hamilton lotta come un leone e guadagna una grandissima seconda posizione. Il pilota Ferrari vince il duello contro Max Verstappen con un sorpasso da fuoriclasse. Quando due campionissimi come Lewis e Max incrociano le traiettorie, lo spettacolo è assicurato. Per il britannico è il miglior risultato di sempre in GP con la Ferrari. Ma è andato bene anche Charles Leclerc che con l'altra Rossa ha chiuso quarto un week end molto difficile. La pista canadese non si adatta al pilota monegasco, che comunque porta a casa punti pesantissimi. Ottima quinta posizione per Isack Hadjar con la Red Bull: al secondo anno in F1, il primo con la plurititolata scuderia, il ragazzo comincia a dare filo da torcere anche ai grandissimi.
Sesta posizione per Franco Colapinto con l'Alpine. L'argentino sta maturando tanto ed ora raccoglie i frutti. Dietro di lui Liam Lawson con la Racing Bulls con Pierre Gasly con l'altra Alpine che si piazza ottavo. Nona conclude Carlos Sainz con la Williams davanti alla Haas di Olivier Bearman che chiude la zona punti.

Tanti ritiri

Montreal, tracciato stradale con mille trabocchetti, è stato anche questa volta un letto di spine per tanti piloti F1. Fra i sei ritiri, oltre a Russell, anche quello Lando Norris per una rottura sulla sua McLaren. Il campione del Mondo era scattato in maniera magistrale approfittando della scelta di gomme folle della McLaren che ha fatto partire entrambi i piloti con le intermedie, mentre il resto del gruppo era già passato alle click soft prima del giro di formazione. Lando è stato costretto a rientrare subìto per il cambio gomme, rientrando in pista nella pancia del gruppo.

ARRIVO FINALE DELLA GARA DI FORMULA 1 NEL GP DEL CANADA"

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Foto:Formula 1
Andrea Antonelli

diRiccardo Ventura

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