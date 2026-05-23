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Formula 1 Canada: Ruggito Russell, intanto si prende la pole della Sprint

Formula 1
di Riccardo Ventura
sabato, 23 maggio 2026 alle 8:42
Russell
Il dominio della Mercedes continua anche in terra canadese. Ma c'è una novità: nella qualifica che ha assegnato la pole della gara Sprint il "caposquadra" George Russell è riuscito ad arginare lo scomodissimo compagno Andrea Antonelli. E le Ferrari?
George Russell ama in maniera particolare il complicato e velocissimo stradale di Montreal. E' il terreno ideale per rimettere in discussione gli equilibri in un box Mercedes agitato dalla crescita esponenziale Andrea Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale però non si è fatto prendere in contropiede, è lì in prima fila prontissimo a dare battaglia nella sfida sulla corta distanza (sabato ore 18:00 italiane). Intanto la Mercedes continua a dominare, relegando in seconda fila le McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. La scuderia papaya è in agguato, pronta ad approfittare di eventuali problemi in famiglia fra Russell e Antonelli.

Ferrarisolo terza fila

Lewis Hamilton ha perso il confronto diretto con Oscar Piastri per soli 27 millesimi, quindi ha avuto la concreta possibilità di avanzare in griglia. Ma non ci siamo: orami, da qualche GP, la Ferrari non è più la seconda forza del Mondiale, perchè la McLaren è tornata prepotentemente davanti. Charles Leclerc partirà accanto a compagno e i due ferrarista dovranno guardarsi le spalle da Max Verstappen qualificato subito dietro, con il compagno Isack Hadjar a fianco. La Red Bull resta in ritardo e forse più del Cavallino Rampante e molto probabilmente anche loro useranno la gara corta per capire alcune cose. Un ottimo Arvid Lindblad porta la Racing Bulls al nono posto e Carlos Sainz con la Williams chiude la Top10.
Qualifica sprint da dimenticare per Fernando Alonso finito a muro con la sua Aston Martin. Lo spagnolo sbaglia, ma è evidente che non ha feeling con la sua vettura anche se riesce a portarla in Q2 e piazzarsi sedicesimo. L'incidente di Alonso in Q1 ha fatto uscire bandiera rossa, complicando le strategie di tutti. Liam Lawson non ha preso parte alla qualifica come nemmeno Alexander Albon. Il thailandese durante le libere è stato sfortunato protagonista di un incidente che ha coinvolto una marmotta. I danni riportati sulla sua Williams non sono stati riparati in tempo.

Griglia di partenza della Formula 1 nella sprint del GP del Canada

Griglia

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Foto: social Formula 1
George Russell

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