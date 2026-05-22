Fernandez replica duro a Espargaró: scintille nel paddock MotoGP

Il GP di Catalunya ha generato molte tensioni all'interno del paddock MotoGP. Sui social è scoppiato il botta e risposta tra Aleix Espargaró e Raul Fernandez , dopo l'incidente che l'ha visto coinvolto con Jorge Martin.

Aleix a difesa di Martinator

Il pilota del team Trackhouse si è irritato per la reazione del collaudatore Honda, che su X ha messo in dubbio la versione dei fatti di Fernandez. L'ex pilota Aprilia ha pubblicato un messaggio sarcastico sui social, affermando che le dichiarazioni del madrileno sembravano "una parodia", difendendo a spada tratta l'amico Jorge Martin. Raul ha risposto con fermezza dopo il test MotoGP a Barcellona, dicendosi non preoccupato per le dichiarazioni di Espargaró.

L'atleta spagnolo vuole evitare polemiche, ma non manca di lanciare una frecciatina al connazionale più grande. "Ancora oggi vedo l'incidente esattamente allo stesso modo. Come ho già spiegato, ero molto, molto arrabbiato. Sono venuto qui e ho cercato di spiegarlo nel miglior modo possibile e con tutto il dovuto rispetto, perché capisco che quando sei un pilota o un atleta ci sono sempre due lati della medaglia. Cerco di rispettare l'opinione altrui, ma la mia non è cambiata".

Tensioni dopo l'incidente

La controversia è nata in seguito a un incidente tra Raul Fernandez e Jorge Martin alla curva 5, dopo la terza ripartenza. Il pilota della squadra satellite si è infilato all'interno nel tentativo di sorpasso, ma sono finiti entrambi nella ghiaia del Montmelò. Poco dopo l'episodio le immagini tv hanno mostrato un Massimo Rivola piuttosto contrariato che si è diretto verso il box Trackhouse lanciando occhiatacce nei confronti di Davide Brivio.

Aleix Espargaró, amico intimo di Jorge Martín e sempre molto attivo sui social media, non ha esitato a schierarsi pubblicamente dalla parte del pilota Aprilia. La sua reazione ha gettato benzina sul fuoco e acuito le tensioni mediatiche tra Raul e 'Martinator'. "Non intendo entrare ulteriormente in questa storia - ha dichiarato Fernandez -. Ciò che dice Aleix, con tutto il rispetto, non mi interessa, perché in fondo credo che ci sia un'amicizia che va oltre, forse, le opinioni professionali. Ripeto, lo rispetto, lo capisco. Ma non intendo immischiarmi in altri giochetti".

Dopo l'incidente (non sanzionato dai commissari di gara) i due atleti sono ripartiti. Jorge è stato costretto al ritiro per problemi alla moto, mentre Raul Fernandez è arrivato ultimo nella gara MotoGP, a causa di una sanzione per irregolarità nella pressione delle gomme.