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Superbike Test Misano, giorno 1: una Kawasaki in mezzo a sei Ducati, i tempi alle 13

Superbike
di Matteo Bellan
mercoledì, 20 maggio 2026 alle 13:10
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike WorldSBK nel box durante il Test Misano
Superbike Test Misano, giorno 1: tempi e classifica alle ore 13
Sessione mattutina che vede sempre le Panigale V4 R dominare la classifica. Kawasaki si conferma il secondo costruttore, al momento.
Archiviato il round a Most, i team del Mondiale Superbike si sono recati a Misano Adriatico per un test di due giornate (mercoledì 20 e giovedì 21 maggio). Considerando che il pre-campionato è stato rovinato dalla pioggia, è importante sfruttare questa occasione per portare avanti il lavoro di sviluppo che le diverse squadre non hanno potuto svolgere prima.

Superbike Test Misano, day 1: tempi e classifica della prima sessione

Anche in Emilia-Romagna sembra essere la Ducati Panigale V4 R il riferimento della SBK. Nella classifica della sessione mattutina (ore 9-13) ce ne sono quattro nelle prime quattro posizioni, sette nelle prime otto. Lì in mezzo c'è la Kawasaki di Garrett Gerloff, reduce da un ottimo weekend di gara in Repubblica Ceca e determinato a crescere ancora con la Ninja ZX-10RR. Nel box della squadra di Manuel Puccetti si lavora soprattutto su elettronica e ciclistica.
Il miglior tempo è stato realizzato dal solito Nicolò Bulega in 1'32"128. Il dominatore del Mondiale Superbike 2026 ha staccato di 258 millesimi il compagno di squadra Iker Lecuona, protagonista di una caduta senza conseguenze fisiche in curva 16. Dietro ai piloti del team Aruba Ducati ci sono Yari Montella del team Barni Spark e Sam Lowes del team Elf Marc VDS. La squadra di Marco Barbabò è senza Alvaro Bautista, infortunato a Most e successivamente operato: tempi di recupero incerti, al momento.
In top 10 ci sono anche le Panigale di Lorenzo Baldassarri (Go Eleven), Tarran Mackenzie (MGM Optical Express) e Alberto Surra (Motocorsa), così come le Bimota KB998 Rimini di Alex Lowes e Axel Bassani. In casa Honda si rivede Jake Dixon, mentre in BMW è Hannes Soomer a sostituire Danilo Petrucci. Dalle ore 14 parte la seconda sessione.
Classifica Tempi Misano Test Superbike SBK

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Nicolò Bulega

diMatteo Bellan

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