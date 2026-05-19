Dopo il round a Most, i team del WorldSBK tornano in azione a Misano per due importanti giorni di test: Bautista e Petrux assenti.

Il campionato mondiale Superbike ha appena superato il quinti round del calendario 2026. In Repubblica Ceca è andato in scena un totale dominio Ducati, con tre podi identici nelle tre gare disputate. Nicolò Bulega ha trionfato davanti al compagno di squadra Iker Lecuona e a Yari Montella del Barni Spark Racing Team. La nuova Panigale V4 R si è rivelata la moto migliore e la concorrenza sta facendo tanta fatica.

Mercoledì 20 e giovedì 21 maggio sono previsti due giorni di test a Misano Adriatico e sarà l'occasione per lavorare sodo e cercare di fare dei passi in avanti. Dalle ore 9 alle 18 prevista l'azione in pista, con ingresso gratuito in Tribuna B dalla MWC Square. I tifosi che vorranno seguire dal vivo i piloti avranno l'opportunità di farlo senza dover pagare alcun biglietto.

Superbike Test Misano Adriatico: team e piloti in azione

Il team Aruba Ducati sarà regolarmente presente con Bulega e Lecuona, con lo spagnolo alla ricerca di ciò che gli manca per riuscire a sconfiggere il dominatore di questa stagione SBK 2026. Il Barni Spark Racing Team schiererà solo Yari Montella, dato che Alvaro Bautista si è infortunato nella FP3 a Most ed è stato operato ieri : i tempi di recupero sono ancora incerti. Saranno in azione anche le altre squadre satellite ducatiste: Go Eleven con Lorenzo Baldassarri, Motocorsa con Alberto Surra, Elf Marc VDS con Sam Lowes, MGM Optical Express con Tarran Mackenzie e Advocates con Tommy Bridewell.

BMW non può schierare i suoi piloti ufficiali Miguel Oliveira e Danilo Petrucci, alle prese con degli infortuni seri. Il portoghese era assente già a Most, dove è stato sostituito dal tester Michael van der Mark. L'olandese salirà sulla M 1000 RR anche nel test Superbike a Misano, dove sarà Hannes Soomer a prendere il posto di Petrux.

Il Bimota by Kawasaki Racing Team cercherà di limare la distanza da Ducati affidandosi ad Alex Lowes e Axel Bassani, mentre Yamaha sarà al lavoro sia con la coppia Locatelli-Vierge del team Pata Maxus sia con quella Manzi-Gardner del team GYTR GRT. C'è tanto da fare sulla R1 per renderla più competitiva, le due giornate di lavoro al Misano World Circuit Marco Simoncelli vanno sfruttate al meglio.

SBK: Kawasaki vuole crescere ancora, Honda con Dixon

In Emilia Romagna c'è anche il team Kawasaki WorldSBK guidato da Manuel Puccetti, reduce da un fantastico fine settimana in Repubblica Ceca. Garrett Gerloff ha chiuso tutte le gare in top 6 e a Misano avrà degli aggiornamenti da provare sulla sua Ninja ZX-10RR per cercare di restare nelle stesse posizioni anche nei prossimi round del calendario.

In casa Honda HRC possono finalmente riabbracciare Jake Dixon, infortunato nell'ultimo test pre-campionato a Phillip Island. Era il 17 febbraio, dopo oltre tre mesi risalirà sulla CBR1000RR-R Fireblade SP con l'obiettivo di riprendere confidenza, i tempi saranno secondari. Chi dovrà preoccuparsene di più è Somkiat Chantra, in difficoltà nel passaggio dalla MotoGP alla Superbike.

Da ricordare che il round a Misano Adriatico è in programma per il weekend 12-14 giugno, prima ci sarà quello ad Aragon (29-31 maggio).