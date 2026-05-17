Il pilota spagnolo era furioso al rientro al box a fine gara a Barcellona, ha esagerato con il suo race manager: non sono mancate le scuse per lo sfogo eccessivo.

Martinator è rientrato al box e il collega ha chiuso fuori dalla zona punti. Per Aprilia non è stato un grande weekend quello del Gran Premio di Catalunya 2026. La RS-GP26 non è stata dominante come a Le Mans, dove aveva concluso occupando tutti i gradini del podio. Oggi è oro colato il quarto posto finale di Marco Bezzecchi, arrivato in una gara che ha vissuto tre diverse partenze a causa di due paurosi incidenti con annesse bandiere rosse. Nella terza partenza c'è stata la caduta di Jorge Martin , steso da Raul Fernandez in curva 4 al primo giro. Un episodio sorprendente, trattandosi di due piloti dello stesso marchio. Nonostante sembrasse evidente la responsabilità del pilota del team Trackhouse, non c'è stata alcuna penalità per la manovra effettuata sul connazionale. Entrambi hanno ripreso la corsa dopo essere finiti sulla ghiaia, peròè rientrato al box e il collega ha chiuso fuori dalla zona punti.

Subito dopo l'incidente, Massimo Rivola si è presentato davanti al box Trackhouse per manifestare il proprio disappunto al team principal Davide Brivio, che non aveva molto da replicare. Fa sicuramente un po' strano vedere l'amministratore delegato di Aprilia Racing andare a manifestare così "platealmente" il suo disappunto con la sua squadra satellite, ma a impressionare davvero è stata la reazione di Martin al rientro nel suo box. Era furioso per quanto successo, Rivola e Paolo Bonora hanno cercato di calmarlo, però il pilota spagnolo era così nervoso che a un certo punto ha persino spinto Bonora. Una scena non bella da vedere.

MotoGP Catalunya: Jorge Martin chiede scusa per quanto successo con Bonora

Martinator è intervenuto a Sky Sport MotoGP e ha commentato quanto successo oggi, partendo dagli incidenti e poi scusandosi per il suo comportamento nei confronti di Bonora, race manager Aprilia: "Oggi la mia storia è completamente secondaria. La prima cosa importante è sapere che Alex Marquez e Johann Zarco sono salvi, perché le loro cadute sono state brutte. Poi sono molto dispiaciuto per come sono tornato al box, voglio chiedere scusa soprattutto a Paolo, perché l'ho spinto e non aveva senso. In quel momento ero molto caldo, mi dispiace e ci sono rimasto veramente male".

La caduta provocata da Fernandez gli ha tolto la possibilità di puntare a un attimo risultato. Martin è convinto che sarebbe riuscito a giocarsi la vittoria della gara lunga: "Ero riuscito a partire sempre meglio: alla prima partenza ero quarto, poi terzo e poi secondo. Ero pronto a lottare per la vittoria in un weekend complicato. Comunque prendo il positivo e andiamo avanti. Non voglio commentare l'incidente, non ha senso, potete vederlo bene in TV. Siamo forti, questo è l'importante, ci rifaremo. Sono tranquillo, ho la velocità e ho la grinta, mai paura".