MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Alta tensione Aprilia: Rivola nervoso con Brivio, Martin spinge Bonora e poi si pente

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 17 maggio 2026 alle 20:30
Jorge Martin, Paolo Bonora, Massimo Rivola, Davide Brivio nei box Aprilia e Trackhouse MotoGP a Barcellona
Alta tensione Aprilia: Rivola da Brivio, Martin spinge Bonora e poi si pente
Il pilota spagnolo era furioso al rientro al box a fine gara a Barcellona, ha esagerato con il suo race manager: non sono mancate le scuse per lo sfogo eccessivo.
Per Aprilia non è stato un grande weekend quello del Gran Premio di Catalunya 2026. La RS-GP26 non è stata dominante come a Le Mans, dove aveva concluso occupando tutti i gradini del podio. Oggi è oro colato il quarto posto finale di Marco Bezzecchi, arrivato in una gara che ha vissuto tre diverse partenze a causa di due paurosi incidenti con annesse bandiere rosse. Nella terza partenza c'è stata la caduta di Jorge Martin, steso da Raul Fernandez in curva 4 al primo giro. Un episodio sorprendente, trattandosi di due piloti dello stesso marchio. Nonostante sembrasse evidente la responsabilità del pilota del team Trackhouse, non c'è stata alcuna penalità per la manovra effettuata sul connazionale. Entrambi hanno ripreso la corsa dopo essere finiti sulla ghiaia, però Martinator è rientrato al box e il collega ha chiuso fuori dalla zona punti.
Subito dopo l'incidente, Massimo Rivola si è presentato davanti al box Trackhouse per manifestare il proprio disappunto al team principal Davide Brivio, che non aveva molto da replicare. Fa sicuramente un po' strano vedere l'amministratore delegato di Aprilia Racing andare a manifestare così "platealmente" il suo disappunto con la sua squadra satellite, ma a impressionare davvero è stata la reazione di Martin al rientro nel suo box. Era furioso per quanto successo, Rivola e Paolo Bonora hanno cercato di calmarlo, però il pilota spagnolo era così nervoso che a un certo punto ha persino spinto Bonora. Una scena non bella da vedere.

MotoGP Catalunya: Jorge Martin chiede scusa per quanto successo con Bonora

Martinator è intervenuto a Sky Sport MotoGP e ha commentato quanto successo oggi, partendo dagli incidenti e poi scusandosi per il suo comportamento nei confronti di Bonora, race manager Aprilia: "Oggi la mia storia è completamente secondaria. La prima cosa importante è sapere che Alex Marquez e Johann Zarco sono salvi, perché le loro cadute sono state brutte. Poi sono molto dispiaciuto per come sono tornato al box, voglio chiedere scusa soprattutto a Paolo, perché l'ho spinto e non aveva senso. In quel momento ero molto caldo, mi dispiace e ci sono rimasto veramente male".
La caduta provocata da Fernandez gli ha tolto la possibilità di puntare a un attimo risultato. Martin è convinto che sarebbe riuscito a giocarsi la vittoria della gara lunga: "Ero riuscito a partire sempre meglio: alla prima partenza ero quarto, poi terzo e poi secondo. Ero pronto a lottare per la vittoria in un weekend complicato. Comunque prendo il positivo e andiamo avanti. Non voglio commentare l'incidente, non ha senso, potete vederlo bene in TV. Siamo forti, questo è l'importante, ci rifaremo. Sono tranquillo, ho la velocità e ho la grinta, mai paura".
Con lo zero di oggi e il quarto posto di Marco Bezzecchi, il pilota spagnolo si ritrova a 15 punti di distacco dal compagno di squadra nella classifica generale. La coppia ufficiale Aprilia rimane favorita per il titolo, però non si può rilassare assolutamente. Mancano tante gare ancora.

Leggi anche

Sollievo dopo la paura: Alex Marquez rassicura tutti dopo il botto in CatalunyaSollievo dopo la paura: Alex Marquez rassicura tutti dopo il botto in Catalunya
Johann Zarco parla dall’ospedale: come sta il pilota LCR Honda dopo l'incidenteJohann Zarco parla dall’ospedale: come sta il pilota LCR Honda dopo l'incidente
Jorge Martin

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

zarco-injury-update-motogp
MotoGP

Johann Zarco parla dall’ospedale: come sta il pilota LCR Honda dopo l'incidente

17 maggio 2026
marquez-update-injury-motogp
MotoGP

Sollievo dopo la paura: Alex Marquez rassicura tutti dopo il botto in Catalunya

17 maggio 2026
di-giannantonio-motogp-catalunya
MotoGP

“Mi sono davvero spaventato”: Di Giannantonio, primo trionfo con VR46 dopo il caos

17 maggio 2026

Altre notizie

zarco-injury-update-motogp

Johann Zarco parla dall’ospedale: come sta il pilota LCR Honda dopo l'incidente

MotoGP
marquez-update-injury-motogp

Sollievo dopo la paura: Alex Marquez rassicura tutti dopo il botto in Catalunya

MotoGP
di-giannantonio-motogp-catalunya

“Mi sono davvero spaventato”: Di Giannantonio, primo trionfo con VR46 dopo il caos

MotoGP
Pecco Bagnaia festeggia con il team Ducati MotoGP a Barcellona, Catalunya

Cinque piloti penalizzati, Bagnaia sale sul podio a Barcellona: cambia l'ordine di arrivo della gara

MotoGP
motogp-crash-gp-catalunya (2)

Paura al Montmelo, Alex Marquez e Zarco in ospedale: gli aggiornamenti sulle condizioni dei piloti

MotoGP

Articoli popolari

motogp-crash-gp-catalunya (2)

Paura al Montmelo, Alex Marquez e Zarco in ospedale: gli aggiornamenti sulle condizioni dei piloti

MotoGP
petrucci-crash-race1-sbk-most

Danilo Petrucci, pauroso incidente a Most: weekend concluso, le condizioni del pilota BMW

Superbike
zarco-injury-update-motogp

Johann Zarco parla dall’ospedale: come sta il pilota LCR Honda dopo l'incidente

MotoGP
Marc Marquez

Dovizioso shock: "Marc Marquez rischia il ritiro"

MotoGP
Incidenti Marquez-Acosta e Zarco-Marini-Bagnaia nella gara MotoGP a Barcellona, Catalunya GP

MotoGP Barcellona: incidenti e bandiere rosse, poi vince Diggia. Martin e Acosta furiosi

MotoGP

Loading