MotoGP Barcellona: incidenti e bandiere rosse, poi vince Diggia. Martin e Acosta furiosi

Corsa stoppata due volte in Catalunya a causa di due incidenti, poi Di Giannantonio trionfa: tutti gli aggiornamenti in diretta.

È successo un po' di tutto oggi nella gara MotoGP a Barcellona. Primo colpo di scena al dodicesimo giro: andando verso curva 10 Alex Marquez ha centrato Pedro Acosta, vittima di un problema tecnico, ed è caduto rovinosamente. Distrutta la Ducati del team BK8 Gresini e pilota spagnolo finito in ospedale (cosciente). Caduto anche Fabio Di Giannantonio , dolorante alla mano sinistra, ma poi tornato al box per ripartire. Ovviamente, è stata data la bandiera rossa per interrompere la corsa.

Purtroppo, alla ripartenza c'è stata subito un'altra bandiera rossa dovuta a un incidente in curva 1: coinvolti Johann Zarco, Luca Marini e Pecco Bagnaia. Il francese è arrivato troppo veloce e ha provocato il contatto, finendo per avere la peggio del punto di vista fisico. Anche lui in ospedale per controlli alla gamba sinistra infortunata.

La nuova ripartenza è stata quella "giusta", con Di Giannantonio in grado di conquistare la sua prima vittoria con il Pertamina Enduro VR46. Sul podio anche Joan Mir con la Honda e Fermin Aldeguer con la Ducati del team BK8 Gresini. In top 5 Bagnaia e Marco Bezzecchi. Seguono Fabio Quartararo, Marini e Binder. Nono Ogura, che all'ultimo giro ha steso Acosta ed è stato penalizzato di 3 secondi. L'altro pilota del team Trackhouse, Raul Fernandez, ha steso Jorge Martin. Sia Pedro sia Jorge molto arrabbiati, ovviamente.

MotoGP Catalunya 2026: la cronaca della gara a Barcellona

1° GIRO: Acosta mantiene la P1 alla partenza, seguito da Fernandez, Marquez, Zarco, Martin, Morbidelli, Di Giannantonio, Quartararo e Bezzecchi.

2° GIRO: Acosta sempre leader, poi terzetto Fernandez-Marquez-Zarco in lotta. Quinto Martin, tallonato dai piloti VR46. Bezzecchi ottavo. Bagnaia quindicesimo.

3° GIRO: duello furibondo Zarco-Marquez, Martin ne approfitta e si mette tra i due, diventando quarto.

4° GIRO: Martin passa Zarco in curva 1, poco dopo anche Alex infila il francese del team Honda LCR. Acosta ha 2-3 decimi di margine su Fernandez. Bagnaia dodicesimo.

5° GIRO: Fernandez supera Acosta con una super staccata in curva 1. Dietro Marquez ha passato Martin, che si porta dietro Zarco e Diggia. Più staccati Morbidelli, Mir, Marini, Aldeguer. Bezzecchi in difficoltà, finisce dodicesimo dietro Bagnaia e appena davanti Bastianini.

6° GIRO: Fernandez guida la gara seguito da vicino da Acosta, che ha 1"2 di margine sul gruppetto Marquez-Martin-Zarco-Diggia.

7° GIRO: Acosta prova a risuperare Fernandez, che risponde in maniera decisa e si tiene la leadership della corsa. Alex Marquez ha staccato di circa 6 decimi Martin, si è portato a 8 decimi dalla KTM di Pedro.

8° GIRO: Di Giannantonio sorpassa Zarco in curva 1 e può puntare Martin. Alex ha praticamente ripreso la coppia di testa.

9° GIRO: Acosta riesce a mettersi davanti a Fernandez.

10° GIRO: anche Alex sorpassa Fernandez alla prima staccata. Caduto Bastianini.

11° GIRO: Acosta, Marquez, Fernandez, Martin, Di Giannantonio, Zarco, Morbidelli, Mir, Aldeguer, Marini, Bagnaia, Ogura, Bezzecchi, Quartararo e Moreira i primi 15 della zona punti.

12° GIRO: Alex sta mettendo pressione a Pedro. ACOSTA HA UN PROBLEMA, ALEX MARQUEZ GLI È ANDATO CONTRO ED È CADUTO ROVINOSAMENTE. CADUTO ANCHE DIGGIA, COLPITO DALLA GOMMA DELLA DUCATI GRESINI CURVA 10. BANDIERA ROSSA, GARA INTERROTTA.

Piloti tutti coscienti. Alex Marquez è quello che ha avuto la peggio, dovrà andare al Centro Medico e probabilmente anche in ospedale. Di Giannantonio dolorante alla mano sinistra però poi è tornato al box per provare a ripartire.

Ore 14:40 - Alessio 'Uccio' Salucci a Sky Sport MotoGP ha spiegato che Diggia ha un'abrasione al mignolo sinistro e una contusione al polso sinistro: "Se la sente - ha aggiunto - e proviamo a ripartire. Se non ce la fa, si ferma, ma vuole provarci".

Ore 14:44 - Alex Marquez verrà portato in ospedale per ulteriori controlli.

Ore 14:48 - Sighting Lap in corso, i piloti vanno a schierarsi sulla griglia per la ripartenza. Ci saranno 13 giri da affrontare.

Ore 15:50 - Iniziato il warm up lap.

La diretta della gara dopo la 1ª ripartenza

1° GIRO: Acosta riesce a rimanere in prima posizione. Caduta di Bagnaia, Marini e Zarco in curva 1! ALTRA BANDIERA ROSSA. I due italiani si sono rialzati e stanno bene, da capire le condizioni del francese. I piloti vengono dichiarati tutti coscienti, cosa fondamentale. Dalle immagini si vede che Zarco è arrivato un po' troppo veloce, ha toccato Marini e poi anche Bagnaia è stato colpito.

Zarco è stato soccorso sulla ghiaia e poi è stato caricato sull'ambulanza per andare al Centro Medico.

Ore 15:00 - La gara ripartirà con 12 giri. Bagnaia ha cambiato la tuta e si è messo del ghiaccio sulla mano sinistra. Davide Tardozzi, team manager Ducati, ha parlato così a Sky Sport MotoGP: "Purtroppo, l'ultima gomma soft posteriore ce l'avevamo sulla gomma che non è tornata al box, Pecco dovrà correre con la media. Sarà una gara difficile, lui avrà 3-4 decimi in meno di passo rispetto a chi ha la soft dietro. Inoltre, avrà anche una gomma media usata davanti".

Ore 15:12 - Pit lane aperta, i piloti escono per andare in pista e per poi schierarsi sulla griglia.

Ore 15:15 - Partito il giro di ricognizione.

MotoGP Barcellona: la 2ª ripartenza live

1° GIRO: Acosta mantiene la leadership, seguito da Martin, Fernandez, Mir e Bagnaia. FERNANDEZ STENDE MARTIN IN CURVA 5! RABBIA NEL BOX APRILIA. Incidente sotto investigazione. Fernandez e Martin ripartiti, ma indietro.

2° GIRO: Acosta precede Mir, Bagnaia, Diggia, Quartararo, Aldeguer, Ogura, Bezzecchi, Moreira e Marini.

3° GIRO: Acosta non guadagna, Mir è attaccato e si porta dietro Bagnaia e Diggia. Seguono Quartararo e Aldeguer.

4° GIRO: Di Giannantonio infila Bagnaia in curva 10, diventa terzo e prova a recuperare sulla coppia Acosta-Mir. NESSUNA SANZIONE PER L'INCIDENTE FERNANDEZ-MARTIN.

6° GIRO: Diggia si è avvicinato ai primi due, mentre Bagnaia ha perso terreno e si ritrova Aldeguer attacco.

7° GIRO: Bezzecchi settimo dopo aver superato Quartararo. Aldeguer supera Bagnaia, che a breve potrebbe essere ripreso pure da Ogura.

8° GIRO: Mir prova ad attaccare Acosta, che però resiste. Diggia è lì. Ogura ha sorpassato Bagnaia, ora sesto e con 8 decimi di margine su Bezzecchi. DIGGIA HA SUPERATO MIR!

9° GIRO: Diggia pressa Pedro, Mir non molla e anche Aldeguer e Ogura si avvicinano.

10° GIRO: Di Giannantonio sorpassa Acosta in curva 10, bellissimo! I primi 5 sono vicinissimi. Bezzecchi è attaccato a Bagnaia, può prendersi il sesto posto.

11° GIRO: Diggia prende 6-7 decimi di vantaggio su Acosta, tallonato da Mir, a sua volta seguito da Aldeguer e Ogura.

12° GIRO: Diggia ha un 1 secondo di margine. Mir sorpassa Acosta in curva 1, poi anche Aldeguer supera il pilota KTM. OGURA STENDE ACOSTA NELL'ULTIMO SETTORE!

VITTORIA DI DIGGIA, PODIO COMPLETATO DA MIR E ALDEGUER.

Ogura scala da quarto a nono dopo la penalità da 3 secondi inflitta per l'incidente provocato con Acosta.

Sotto investigazione per la pressione gomme Mir, Bagnaia, Razgatlioglu, Fernandez, Rins, Miller.

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