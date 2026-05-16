Superbike Most, Bautista che guaio: KO con tre fratture, la nota ufficiale Barni Ducati

Alvaro Bautista fuori causa: la caduta gli ha lasciato un triplo infortunio. La comunicazione dalla squadra.

Terza sessione di libere infausta per Alvaro Bautista. Il pilota Barni Ducati ha riportato infatti una tripla frattura ed è fuori dal resto del weekend Superbike a Most. Un bruttissimo incidente avvenuto nell'ultimo turno che precede le qualifiche ha avuto un esito piuttosto pesante per il due volte iridato SBK: i controlli svolti al Centro Medico hanno infatti evidenziato fratture a malleolo, mesopiede e calcagno destri.

Il finale amarissimo di un weekend fin da subito apparso tutto in salita: nelle FP1 aveva chiuso 10° ma a 9 decimi di ritardo dal capoclassifica Bulega, nelle FP2 aveva piazzato il 13° crono di riferimento a 8 decimi da Gerloff a sorpresa in vetta. Nelle ultime libere aveva limato di altri quattro decimi il suo miglior tempo, prima della caduta.

La nota Barni Racing

Il pilota #19 non prenderà parte ulteriormente al weekend di Most, in seguito alla caduta avvenuta alla curva 20 durante la terza sessione di prove libere.

Nel corso delle FP3, Álvaro Bautista è stato coinvolto in una caduta alla curva 20. Dopo gli accertamenti medici effettuati presso il centro medico del circuito, il pilota è stato dichiarato unfit a causa della frattura del malleolo, del mesopiede e del calcagno destro. Bautista non prenderà quindi parte al prosieguo del weekend di gara.

Avanti solo con Montella

Problemi non da poco, mediamente i tempi di recupero per lesioni di questo tipo non sono particolarmente brevi, anche se questo si vedrà in seguito. Per il momento sappiamo che la squadra di Marco Barnabò procede con il solo Yari Montella nell'appuntamento in Repubblica Ceca. Il pilota campano si sta comportando piuttosto bene finora: ha chiuso le ultime prove libere col secondo miglior tempo a poco più di tre decimi dal capoclassifica Iker Lecuona.