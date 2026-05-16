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Tech3 rifiuta Honda e rinnova con KTM: accordo pluriennale dal 2027 e oltre

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 16 maggio 2026 alle 12:04
KTM-Tech3-rinnovo-motogp
Tech3 e KTM avanti insieme, nessun cambiamento ma un rinnovo pluriennale in MotoGP.
Fino a ieri, Gunther Steiner aveva detto a KTM di "non mettergli fretta" (qui le parole di Beirer). Di oggi invece la notizia che l'offerta Honda è stata rifiutata: Tech3 Racing ha rinnovato il proprio accordo col marchio austriaco dal 2027 e con accordo pluriennale. La collaborazione iniziata anni fa, precisamente dal 2019, con Hervé Poncharal prosegue anche col nuovo proprietario. Già ieri Beirer aveva sottolineato l'importanza di una squadra satellite per portare avanti il progetto MotoGP, l'obiettivo era chiaro e oggi, con una conferenza stampa dedicata, è stato ufficializzato il nuovo accordo. Ora rimane solo da capire chi saranno i piloti in sella alle RC16 di questa squadra...

Tech3 e KTM, non si cambia 

Come si legge nella nota ufficiale, il team Tech3 continuerà a operare come estensione fondamentale dell'attività di produzione di KTM, beneficiando di macchinari e collaborazione tecnica forniti dalla casa madre, e svolgendo un ruolo cruciale nello sviluppo delle moto KTM nell'ambito del suo progetto che coinvolge quattro modelli. Il nuovo accordo giunge dopo mesi di valutazione da parte della nuova dirigenza di Tech3, guidata da Gunther Steiner, e garantisce continuità per entrambe le parti in vista dei nuovi regolamenti tecnici del 2027. Con la sua nuova struttura e leadership, Tech3 affronta questo nuovo capitolo con rinnovata ambizione, puntando a consolidare la sua posizione attuale e a sviluppare la partnership con KTM per raggiungere il successo nei campionati.
“Nel motorsport, le partnership più solide sono spesso quelle che si conoscono già a fondo. Con KTM e Tech3 non partiamo da zero" ha sottolineato Gunther Steiner. "Grazie al lavoro svolto da Hervé Poncharal e dal team negli ultimi anni, abbiamo una solida base con KTM, e questo ci dà un reale vantaggio in vista di una nuova era regolamentare. Per entrambe le parti, si tratta di consolidare ciò che già funziona. Questa continuità ci mette nella posizione migliore per adattarci rapidamente e rimanere competitivi quando entreranno in vigore le nuove regole.”
"Guardiamo al futuro con grande entusiasmo, pronti a continuare a spingere e a fare la differenza in questo campionato" ha aggiunto Pit Beirer. "Un ringraziamento speciale a Gunther Steiner e a tutto il team Tech3 per la loro leale dedizione e passione per questo progetto. Questa dedizione è un elemento chiave della nostra forza come gruppo. C'è grande fiducia nella casa madre e insieme guardiamo al 2027 e oltre con la massima concentrazione e il chiaro obiettivo di competere ai massimi livelli.”

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diDiana Tamantini

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