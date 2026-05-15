“Di Giannantonio? Ad oggi è super giallo...", Tech3 al bivio: KTM tra obiettivi e ambizioni

Pit Beirer fa il punto sulla situazione attuale di KTM , in attesa della decisione di Tech3 ed al lavoro sui piloti per la MotoGP 2027.

KTM perderà Tech3 per il cambio con Honda, o la squadra di Gunther Steiner rimarrà sotto la sua ala? E Di Giannantonio approderà davvero nel marchio austriaco? Nel frattempo continua la lotta al vertice del marchio austriaco per insidiare sia l'attuale dominio Aprilia che per riuscire a dire la sua contro Ducati, con nel mirino la vittoria di GP (finora a referto un solo successo con Acosta, ma nella Sprint in Thailandia). C'è stato qualche passo avanti nei test a Jerez, la sensazione è di essere sempre più vicini e la speranza è di riuscire a fare presto quel click necessario per competere costantemente con le case tricolori, attuali regine della MotoGP. Anche se oggi non sono mancate sorprese...

Tech3 tra KTM e Honda

"Un progetto è sicuramente più solido con quattro moto che con due" ha ammesso Pit Beirer a motogp.com nel corso delle "C'è adesso un nuovo proprietario e Gunther ci ha detto fin da subito "Datemi tempo, non pressatemi!" Chiaramente noi vorremmo che Tech3 rimanesse con noi perché sicuramente saremmo più forti insieme, ci stiamo lavorando". Beirer non manca di evidenziare ancora una volta il ruolo nel processo di sviluppo di Tech3 e dei suoi piloti, al momento più Enea Bastianini che Maverick Vinales per i noti problemi fisici, ma certamente anche lo spagnolo è concentrato nel dare il massimo possibile. Il marchio austriaco, dopo i noti problemi finanziari, sta rialzando la testa e sta cercando di rimettere anche molte energie nel progetto MotoGP. Si intensificano le voci che vorrebbero però il suo team satellite Tech3 in fuga verso Honda, ma Gunther Steiner ha più volte sottolineato di non aver deciso e di non avere particolare fretta, cosa ammessa anche dai vertici KTM.ha ammesso Pit Beirer a motogp.com nel corso delle Practice appena concluse in Catalunya Beirer non manca di evidenziare ancora una volta il ruolo nel processo di sviluppo di Tech3 e dei suoi piloti, al momento più Enea Bastianini che Maverick Vinales per i noti problemi fisici, ma certamente anche lo spagnolo è concentrato nel dare il massimo possibile.

Di Giannantonio in arancione?

Dopo le voci riguardanti Alex Marquez, non ufficiale ma dato per certo, un'altra notizia di mercato che riguarda KTM è la fortissima voce riguardante il (per ora presunto) prossimo approdo di Fabio Di Giannantonio, dato in uscita da VR46 Racing Team e da Ducati che abbracciare il progetto di Mattinghofen. "Ad oggi è super giallo, non so se possiamo farlo diventare arancione" è la prima risposta scherzosa di Pit Beirer riguardo il pilota romano. "La conversazione comunque è molto intensa" ha ammesso, senza sbottonarsi troppo ma lasciando intravvedere una non remota possibilità. Riguardo gli attuali piloti Tech3 invece è più misterioso: "Dobbiamo parlare con loro e sentire cosa vogliono. Presto decideremo".