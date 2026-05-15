Toh, anche Nicolò Bulega può sbagliare. Il vincitutto della Superbike è scivolato a bassa velocità alla curva 1 del tracciato di Most, dopo soli quindici minuti della seconda sessione di prove libere del quinto round Mondiale.

Nessun danno per il pilota, tanto che ha ripreso la pista e ha riportato la Ducati ai box. Ma la riparazione non era possibile nei venti minuti residui. Ad approfittare del primo contrattempo di questa stagione è stato un brillantissimo Garrett Gerloff, che ha fatto sorridere la Kawasaki. La giornata era cominciata con una scivolata proprio nello stesso punto costato la FP2 a Bulega: le sorti della giornata si sono ribaltate nello stesso punto.

Quanto può pesare?

Il potenziale del texano e della Ninja ovviamente andrà rivalutato nelle sessioni che ci porteranno verso gara 1. Garrett Gerlott però è un ottimo pilota, migliore di quanto non traspaia dai risultati altalenanti. Con l'unica Kawasaki in pista, intanto si è tolto una bella soddisfazione, per il resto ci sarà tempo. La scivolata è costata a Bulega la tradizionale simulazione sulla distanza gara e sabato resteranno appena venti minuti della FP3 per recuperare i chilometri perduti. Nicolò aveva chiuso la sessione mattutina serenamente al comando, per cui anche a Most il potenziale Ducati è altissimo. In barba alla ulteriore riduzione del flusso benzina ( meno 0,5 litri/ora ) stabilito dai commissari tecnici nel tentato di riequilibrare le prestazioni delle cinque marche in pista.

Manuel Puccetti se la gode

Il venerdi conta il giusto, ma per Manuel Puccetti e tutto il suo team è una giornata da segnare sul calendario. Parliamo del manager emiliano che ha avuto il merito di scoprire e allevare il talento di Toprak Razgatliouglu, approdato in Superbike proprio con la Kawasaki nel biennio 2018-19. Garrett Gerloff è stata un'altra scommessa, adesso che il ghiaccio è rotto chissà come potrà evolvere la situazione. Intanto lo stesso Puccetti si prepara a raddoppiare l'impegno nel 2027: vedere due Kawasaki in griglia sarebbe molto bello e anche un segnale di vitalità per un Mondiale Superbike.

Danilo Petrucci scalda i muscoli

Il passo falso di Bulega era l'occasione d'oro per Iker Lecuona, invece qui a Most lo scudiero Ducati è tornato un pò nei ranghi, terminando la giornata in quarta posizione dietro anche a Sam Lowes, con la Panigale schierata da Marc VDS. E' stato un venerdi di belle premesse anche per Danilo Petrucci, che sembra tornato a posto dopo l'infortunio del Balaton. Il sesto tempo è una bella piattaforma per pianificare un week end d'attacco su un tracciato come Most dove Petrux è andato a podio sei volte, con la Ducati. Il pilota BMW precede Axel Bassani: la Bimota si sta esprimendo di nuovo ad alto livello, anche con Alex Lowes quinto. Il quartetto italiano è chiuso da Yari Montella e Lorenzo Baldassarri, ampiamente in top ten. Male Alvaro Bautista: solo 13°. Per il vecchio leone sarà un sabato di passione.

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