Most: Can Oncu uomo della pole ma la gara? Le Supersport hanno preso il volo

Can Oncu scatterà in pole nella prima sfida della Supersport a Most, in Repubblica Ceca. Per il pilota turco è la sesta volta in carriera, la seconda quest'anno dopo Portimao. Al pilota di punta Yamaha manca ancora la prima vittoria '26: sarà la volta buona?

Al fianco dell'autore della pole scatterà il francese Lucas Mahias: due Yamaha YZF-R9 davanti a tutti. Il terzo tempo in pista pista porta la firma di Valentin Denis con la cinese ZXMoto, ma c'è un però.

Cinesi retrocessi

Debise però dovrà partire dalla seconda fila, causa la retrocessione di tre caselle in griglia per aver ostacolato Jaume Masia, almeno secondo la direzione gara. Il francese invece ha sostenuto di aver rallentato in traiettoria per un problema tecnico. Piccoli screzi, la resa dei conti sarà la gara. Oltre che con la ZXMoto che continua a macinare risultati di altissimo livello, Can Oncu dovrà vedersela con Albert Arenas, lanciatissimo leader del Mondiale cadetto dopo esser sbarcato dalla Moto2. Lo spagnolo correndo da anni nel Motomondiale, non aveva idea delle caratteristiche di Most, per cui ha impiegato la prima sessione per capire da che parte si girasse (17° tempo). Poi nella seconda è tornato ad esprimersi al suo abituale altissimo livello. La retrocessione di Debise lo lancia automaticamente in un prima fila che sarà tutta Yamaha.

Jaume Masia perde quota?

L'ex iridato Moto3 arriva da un round ungherese condizionato dalla caduta in qualifica e dal successivo incidente in gara 1, che gli ha fatto perdere contatto con Arenas nella classifica Mondiale. In questa qualifica Jaume Masia si è arenato in dodicesima posizione (quarta fila), quindi lo attende un'altra rimonta a vita persa con l'incognita della prima curva, che rischia di diventare una tagliola alla partenza.

Supersport da record, Casadei cade

Con 1'33"802 Can Oncu ha abbassato drasticamente il primato in qualifica che resisteva dal 2024, ad opera di Yari Montella in 1'34"126. In questa circostanza tutte le Panigale V2 non hanno brillato, con Masia in difficoltà la migliore è stata quella di Simon Jespersen 9° tempo. Il più sfortunato in questa qualifica è stato Mattia Casadei , caduto al primo giro: non ha segnato tempo, dovrà scattare dall'ultima casella.