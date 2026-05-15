MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Most: Can Oncu uomo della pole ma la gara? Le Supersport hanno preso il volo

In Pista
di Paolo Gozzi
venerdì, 15 maggio 2026 alle 15:05
Supersport Most: Can Oncu autore della Pole
Can Oncu scatterà in pole nella prima sfida della Supersport a Most, in Repubblica Ceca. Per il pilota turco è la sesta volta in carriera, la seconda quest'anno dopo Portimao. Al pilota di punta Yamaha manca ancora la prima vittoria '26: sarà la volta buona?
Al fianco dell'autore della pole scatterà il francese Lucas Mahias: due Yamaha YZF-R9 davanti a tutti. Il terzo tempo in pista pista porta la firma di Valentin Denis con la cinese ZXMoto, ma c'è un però.

Cinesi retrocessi 

Debise però dovrà partire dalla seconda fila, causa la retrocessione di tre caselle in griglia per aver ostacolato Jaume Masia, almeno secondo la direzione gara. Il francese invece ha sostenuto di aver rallentato in traiettoria per un problema tecnico. Piccoli screzi, la resa dei conti sarà la gara. Oltre che con la ZXMoto che continua a macinare risultati di altissimo livello, Can Oncu dovrà vedersela con Albert Arenas, lanciatissimo leader del Mondiale cadetto dopo esser sbarcato dalla Moto2. Lo spagnolo correndo da anni nel Motomondiale, non aveva idea delle caratteristiche di Most, per cui ha impiegato la prima sessione per capire da che parte si girasse (17° tempo). Poi nella seconda è tornato ad esprimersi al suo abituale altissimo livello. La retrocessione di Debise lo lancia automaticamente in un prima fila che sarà tutta Yamaha.

Jaume Masia perde quota?

L'ex iridato Moto3 arriva da un round ungherese condizionato dalla caduta in qualifica e dal successivo incidente in gara 1, che gli ha fatto perdere contatto con Arenas nella classifica Mondiale. In questa qualifica Jaume Masia si è arenato in dodicesima posizione (quarta fila), quindi lo attende un'altra rimonta a vita persa con l'incognita della prima curva, che rischia di diventare una tagliola alla partenza.

Supersport da record, Casadei cade

Con 1'33"802 Can Oncu ha abbassato drasticamente il primato in qualifica che resisteva dal 2024, ad opera di Yari Montella in 1'34"126. In questa circostanza tutte le Panigale V2 non hanno brillato, con Masia in difficoltà la migliore è stata quella di Simon Jespersen 9° tempo. Il più sfortunato in questa qualifica è stato Mattia Casadei, caduto al primo giro: non ha segnato tempo, dovrà scattare dall'ultima casella.
Supersport Most: classifica della supepole

Leggi anche

Supersport Balaton: Arenas stangata in gara 2, trionfo e fuga MondialeSupersport Balaton: Arenas stangata in gara 2, trionfo e fuga Mondiale
Supersport, Cina a due velocità: ZXMoto vola con Debise, QJ Motor faticaSupersport, Cina a due velocità: ZXMoto vola con Debise, QJ Motor fatica
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
Supersport

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

vietti-moto2-catalunya
In Pista

Catalunya infuocata: Vietti leader del venerdì Moto2, Boscoscuro top contro KALEX e Forward

15 maggio 2026
danish-moto3
In Pista

Danish da urlo in Catalunya: vetta Moto3 e spagnoli arginati, l'Italia sorride solo con Bertelle

15 maggio 2026
Matteo Vannucci punta al successo nel Mondiale Sportbike su Aprilia Revo M2
In Pista

Aprilia all’assalto nel Mondiale Sportbike: Vannucci sogna la prima storica vittoria dopo il podio di Assen

14 maggio 2026

Altre notizie

motogp-ktm-diggia

“Di Giannantonio? Ad oggi è super giallo...", Tech3 al bivio: KTM tra obiettivi e ambizioni

MotoGP
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP a Barcellona

MotoGP Barcellona, classifica Practice: KTM sogna con Acosta, Martin e Bagnaia in Q1

MotoGP
Superbike Most: Prove 2 Nicolò Bulega cade ma resta davanti

SBK Most prove 2: Anche Nicolò Bulega sbaglia, guardate chi è davanti

Superbike
vietti-moto2-catalunya

Catalunya infuocata: Vietti leader del venerdì Moto2, Boscoscuro top contro KALEX e Forward

In Pista
Joan Mir pilota Honda HRC schierato sulla griglia MotoGP

Joan Mir, addio Honda: accordo vicino con un nuovo team per il 2027

MotoGP

Articoli popolari

Noriyuki Haga

Noriyuki Haga torna a correre: eccezionale ritorno di Nitronori

In Pista
Ducati Team

Ducati paga il conto: l'effetto Marquez tra infortuni, fuga di campioni e un 2027 che sorride

MotoGP
Marc Marquez

The dark side of Marc Marquez: cosa cambia dopo l'ultima operazione

MotoGP
Jorge Martin caduto nella FP1 MotoGP a Barcellona, Catalunya GP

MotoGP Barcellona, classifica FP1: Ducati davanti, brutta caduta di Jorge Martin

MotoGP
Matteo Vannucci punta al successo nel Mondiale Sportbike su Aprilia Revo M2

Aprilia all’assalto nel Mondiale Sportbike: Vannucci sogna la prima storica vittoria dopo il podio di Assen

In Pista

Loading