Supersport Balaton: Arenas stangata in gara 2, trionfo e fuga Mondiale

Albert Arenas sbanca la rivincita Supersport in Ungheria e adesso è in fuga nel Mondiale. Lo spagnolo della Yamaha AS ha capitalizzato al massimo il ritiro della ZXMoto di Valentin Debise (problema tecnico) e il quinto posto di Jaume Masia, che ha limitato i danni con una fantastica rimonta ma il quinto posto non basta.

Da questo quarto round la Yamaha ha avuto la spinta di 250 giri motore aggiuntivi, e si è visto. La vittoria di furbizia e talento della ZXMoto nell'anticipo del sabato era arrivata come un fulmine a ciel sereno, con Debise furbissimo ad approfittare della lotta a pari marca fra Arenas e Can Oncu. Stavolta non c'è stato nessun terzo incomodo: nei giri finali Albert ha preso saldamente le redini del folto gruppo di testa e non ha lasciato più varchi.

Jaume Masia, che rimonta!

Il confronto diretto fra i due ex iridati Moto3 si è risolto ampiamente a favore di Arenas. Il rivale Jaume Masia si è complicato la vita scivolando in qualifica e di nuovo all'alba di gara 1 provando di risalire. Costretto di nuovo a partire da là in fondo (25° casella) Masia si è prodotto in una rimonta formidabile: al secondo giro era già ottavo, con quindici posizioni recuperate in un baleno. A dieci giri dalla fine, superati Booth-Amos e il coriaceo Alcoba, è piombato in coda al quintetto di testa, ma senza più gomme per provare a far saltare il banco.

Matteo Ferrari alza i giri

Can Oncu non è riuscito ad arginare Arenas, ma non ha fatto guai riuscendo a tenersi alle spalle l'arrembante Roberto Garcia. Il giorno prima il 19enne aveva esagerato volando via a quattro giri dalla fine mentre era in testa. Stavolta non è andato a cercarsi guai, arpionando il primo podio Mondiale in Supersport. La prima Ducati al traguardo è stata quella dell'ottimo Matteo Ferrari , autore di una prestazione super. Purtroppo nel finale gli è mancato quel pizzico di prestazione in più che sarebbe servito per attaccare i tre davanti. Ma va bene anche così.