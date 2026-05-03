Alex Zanardi ha lasciato un grande insegnamento: il bel ricordo di Danilo Petrucci

Petrucci ha dedicato un bel pensiero a Zanardi, da poco scomparso: il pilota BMW Superbike ha ricordato l'incontro e la lezione che ha imparato.

Nella giornata di venerdì 1° maggio è arrivata la triste notizia della morte di Alex Zanardi. L’ex pilota e paraciclista aveva 59 anni, ne avrebbe compiuti 60 nell’ottobre prossimo. La sua scomparsa ha scosso tantissime persone, perché lui era e rimane il simbolo di cosa significhi non arrendersi e saper reagire di fronte alle difficoltà della vita. Un esempio straordinario di forza, determinazione, coraggio e umanità.

I due brutti incidenti di Alex Zanardi

Zanardi rischiò di morire nel settembre 2001, quando ebbe un tragico e sfortunato incidente nella gara del campionato CART disputata al Lausitzring. Perse entrambe le gambe, un trauma che però non gli ha fatto smettere di amare la vita e di voler cercare di affrontarla al meglio. Ha trovato il modo di continuare a correre delle gare automobilistiche ed è diventato anche un paraciclista, conseguendo risultati importanti. È stato in grado di rinascere da una situazione che probabilmente avrebbe distrutto la maggior parte delle persone.

Purtroppo, nel giugno 2020 è stato protagonista di un altro brutto incidente: su una strada della Val d’Orcia dove era impegnato in una esibizione di beneficenza ci fu un terribile scontro tra la sua handbike e un camion. Ha rischiato nuovamente di morire, ma è sopravvissuto e ha combattuto per altri sei anni, prima di andarsene.

Il pensiero di Danilo Petrucci

Non ho mai chiesto una foto a nessuno in vita mia, ma quando una sera di dieci anni fa a una premiazione della Gazzetta dello Sport ho incontrato Alex non ho potuto resistere. Non ho mai nemmeno fatto un post per una persona scomparsa, ma quello che ci ha insegnato a tutti me lo porterò dietro per tutta la vita. Cioè, guardare quello che abbiamo e non quello che ci manca, e che in ogni cosa, anche la più brutta c’è sempre qualcosa di positivo. E come questi due giorni difficili in pista, c’è sempre un motivo per essere felici”. Sono in tanti ad aver dedicato a Zanardi dei messaggi sui social network. Tra questi c’è anche Danilo Petrucci , pilota BMW impegnato nel round Superbike a Balaton Park, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un bel post: “”.

Belle le parole di Petrucci, che ha colto pienamente la lezione di vita che Zanardi ha cercato di trasmettere. Tutti dovrebbero provare a prendere spunto per vivere meglio.