Antonelli è ancora in pole position: a Miami proverà ad allungare in classifica Mondiale. Ma ha davanti due grandi insidie: Max Verstappen secondo sta ritrovando la Red Bull dei suoi sogni, oltre attenzione alla pioggia che è attesa che potrebbe far saltare il banco.

Andrea Kimi Antonelli è risalito in cattedra come la sua Mercedes ed ora punta al colpo grosso. E' la terza pole in stagione, su quattro GP. La Mercedes respinge l'attacco della McLaren, dominatrice della Sprint, ma è evidente che il talento italiano ci stia mettendo molto del suo, aldilà del potenziale della monoposto.

Max Verstappen, il ritorno

La prima fila è per un ritrovato Max Verstappen che piazza la Red Bull seconda e qui può seriamente puntare al colpo grosso dopo un inizio di Mondiale in sordina. Il quattro iridato è andato più forte di Charles Leclerc manca l'assalto alla prima fila ma è li, davanti al vincitore della Sprint Lando Norris. Soltando quinto George Russell con l'altra Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Oscar Piastri è settimo davanti ad uno splendido Franco Colapinto. La quinta fila vedrà scattare Isack Hadjar con la Racing Bulls e Pierre Gasly, con un Alpine davvero ritrovata.

Tempesta in arrivo?

Attenzione alla pioggia, attesa in maniera copiosa, che potrebbe davvero cambiare tutto. Oltre a questo, c'è il rischio dei fulmini che sono comuni nella Florida e che quindi potrebbero portare anche ad una gara senza spettatori. Questo rischio al momento è solo teorico, bisognerà capire come evolve il meteo. Sarà in ogni caso un GP adrenalinico, con tanti piloti e squadre che possono ambire al successo. Questa nuova Formula 1 partita fra lo scetticismo generale ci sta proprio divertendo.

Griglia di partenza della Formula 1 nel GP di Miami

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Foto: Social Formula 1