Crollo Ducati, l'urlo di Pecco Bagnaia: "Non sono felice"

L'uscita dal tunnel è ancora lontana per il due volte campione del mondo MotoGP Pecco Bagnaia . I problemi registrati nella stagione 2025 proseguono anche in questo Mondiale e le soluzioni sembrano lontane. Non a caso il pilota piemontese ha scelto di lasciare Ducati a fine anno per abbracciare il progetto Aprilia, dove farà coppia con l'amico Marco Bezzecchi.

Il brusco calo di Bagnaia

Tra il 2022 e il 2024 Bagnaia è stato il punto di riferimento della MotoGP, con due titoli iridati e un secondo posto finale. Nel 2024 è salito sul podio in tutte le gare, ad eccezione di Austin, ma dal 2025 tutto si è rivoltato contro. Solo due vittorie in 22 gare e sei ritiri, un calo drastico che ha fatto da contraltare alla marcia iridata del compagno di squadra Marc Marquez. E finora il 2026 non ha portato una svolta: nessuna vittoria, nelle prime quattro gare ha collezionato due ritiri, un nono e decimo piazzamento.

L'allievo della VR46 Academy cerca di mantenere la calma, con un occhio al futuro... in Aprilia. "Nelle corse può succedere. Prima di un weekend di gara ero abituato ad avere la certezza di lottare per un risultato tra i primi 3 o i primi 2", ha spiegato il pilota di Chivasso. Da qualche tempo l'obiettivo è cambiato drasticamente. "Al momento, è normale per noi arrivare a un weekend di gara e lottare per una top-5 o top-10".

La speranza in Aprilia

Per Bagnaia, questa situazione è difficile da accettare. "È davvero un vero peccato, non sono felice". Si tratta di riconoscere chiaramente i problemi e affrontarli in modo costruttivo. Una fase professionale davvero complicata che porta però dei vantaggi. "Mi dà più lucidità nell'affrontare i problemi".

Ma in MotoGP contano soprattutto i risultati e forse Pecco dovrà attendere il salto in Aprilia. Con lui non ci sarà il suo fidato capotecnico Cristian Gabarrini. L'esperto capotecnico, che ha seguito campioni del calibro di Casey Stoner, resterà nel box della Rossa per affiancare Pedro Acosta . Bagnaia quindi ricomincerà da zero nel 2027, quando vestirà i colori del marchio di Noale.