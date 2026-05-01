Divorzio tra Gabellini e GAS Racing nel CIV Superbike: arriva Krummenacher?

Dopo il disastroso weekend di Misano, Lorenzo Gabellini e GAS Racing non proseguiranno la stagione insieme nel CIV Superbike : caccia al sostituto.

Archiviato soltanto il primo dei sei round della stagione 2026, si conclude la collaborazione tra Lorenzo Gabellini e il GAS Racing Team nel CIV Superbike. Il Campione italiano Supersport 2019 e la compagine di Stefano Morri, già insieme nel biennio 2017-2018, hanno deciso di comune accordo di separare anzitempo le proprie strade.

DIVORZIO NEL CIV SUPERBIKE

"La decisione è stata presa consensualmente. Le parti hanno scelto di interrompere il rapporto con effetto immediato, mantenendo un rapporto di reciproco rispetto e professionalità", si legge nella nota diffusa da GAS Racing. "Il team desidera ringraziare Lorenzo per l'impegno mostrato durante l'esperienza condivisa e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva".

INIZIO DI STAGIONE IN SALITA

"Gabella" costantemente lontano dalle posizioni che contano. Proprio con GAS Racing, Lorenzo Gabellini aveva ottenuto le sue prime vittorie in carriera nel CIV Supersport, rientrando quest'anno in squadra per il nuovo corso del CIV Superbike su base Production Bike . Il 26enne pilota romagnolo ha tuttavia faticato più del previsto nell'esordio stagionale di Misano. Diverse problematiche registratesi sulla Yamaha R1 #36 hanno condizionato il regolare svolgimento del weekend, concostantemente lontano dalle posizioni che contano.

ALTERNATIVE

A una settimana dal secondo round di scena al Mugello, GAS Racing si è già attivato per la ricerca di un valido sostituto. Tra i possibili canditati, si parla con insistenza di Randy Krummenacher. Per il Campione del Mondo Supersport 2019, attualmente senza una moto, si tratterebbe di un (doppio) ritorno. Con questi colori e, più nello specifico, con la R1 in configurazione Production dopo la finalissima del Mugello della passata stagione culminata con due terzi posti di categoria. Se vogliamo, un pilota del suo calibro rappresenterebbe un benchmark interessante. Per la stessa Yamaha (impegnatissima con Alessandro Delbianco) e non solo. Per capire meglio gli effetti del (discusso) regolamento 2026, finito nell'occhio del ciclone dopo i primi verdetti di Misano. Per quanto riguarda Lorenzo Gabellini, anche per lui il futuro è tutto da scrivere.

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri