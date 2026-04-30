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Andrea Sorrenti KO: previsto un lungo stop nel CIV Sportbike

In Pista
di Andrea Periccioli
giovedì, 30 aprile 2026 alle 11:44
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Incappato in una paurosa caduta al primo via di Gara 2 a Misano, Andrea Sorrenti salterà almeno i prossimi due round del CIV Sportbike.
Il CIV Sportbike si è aperto a Misano con una perentoria doppietta di Filippo Bianchi (Team MMP Aprilia), ma per qualcuno la stagione 2026 rischia già di essere compromessa. Andrea Sorrenti è incappato in una rovinosa scivolata la scorsa domenica al via di Gara 2. Il portacolori MotorMi Racing Team sarà costretto ad un prolungato stop.

SORRENTI KO

Dopo Leonardo Carnevali, il CIV Sportbike dovrà fare a meno per un periodo tuttora da quantificare anche di Andrea Sorrenti. Reduce da un brillante 2025 dove ha conteso fino all'ultimo il titolo Suzuki GSX-8R Cup a Michel Agazzi, il 2026 gli aveva riservato il passaggio alla SPB tricolore. Sempre assistito da MotorMi Racing Team, per l'occasione in sella ad una Triumph. L'originario di Torino si è reso sfortunato protagonista di una caduta nell'esordio stagionale di Misano che poteva avere conseguenze peggiori. Per non dire "drammatiche"...

SPAVENTO A MISANO NEL CIV SPORTBIKE

Alla (prima) partenza di Gara 2 è finito a terra all'ingresso della Variante del Parco, comportando l'esposizione della bandiera rossa. Nel tentativo di evitare un altro pilota rallentato da un inconveniente tecnico improvviso, Andrea Sorrenti ha perso il controllo della propria Daytona 660, impattando violentemente contro l'asfalto. Rimasto per qualche istante privo di sensi, il 24enne pilota piemontese ha ripreso conoscenza al centro medico del circuito per poi essere trasferito in elicottero all'Ospedale Bufalini di Cesena.

LUNGO STOP

Scongiurate gravi lesioni, ad Andrea Sorrenti sono state tuttavia diagnosticate contusioni in varie parti del corpo e dovrà osservare un lungo stop. "Il tempo di recupero è più di quanto immaginassi. Temo che salterò almeno i prossimi due weekend di gara", ha spiegato Sorrenti sui personali canali social. Salvo stravolgimenti, non lo vedremo pertanto in pista nei round di Mugello (8-10 maggio) e Imola (5-7 giugno). L'auspicio è di ritrovare la piena forma fisica per l'appuntamento estivo di Misano.

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