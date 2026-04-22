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Cresce il CIV Sportbike: 35 iscritti e confronto tra costruttori per la stagione 2026

In Pista
di Andrea Periccioli
mercoledì, 22 aprile 2026 alle 8:30
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La Sportbike vive un buon momento nel CIV: schieramento da tutto esaurito, con tanti potenziali protagonisti per la stagione 2026.
Lo stato di salute del CIV è sincerato dalla crescita esponenziale della classe Sportbike. Se la top class Superbike accoglierà addirittura 38 partenti, 48 complessivamente tra Supersport e Moto4 Italy Cup (ex PreMoto3) con la nota stonata rappresentata dalla Moto3, nella SPB si registra un effettivo boom. La stagione 2026 che scatterà questo weekend a Misano presenta uno schieramento di partenza comprensivo di 35 piloti contro i 25 dello scorso anno. Per numero e livello dei partecipanti garanzia di poter offrire un avvincente confronto, con l'adesione di 6 differenti case costruttrici.

TANTI PILOTI PUNTANO AL TITOLO

Con il Campione in carica Bruno Ieraci ed il suo vice Mattia Sorrenti promossi al neonato Mondiale di categoria, sono numerosi gli attesi protagonisti del CIV Sportbike 2026. Dal team Gradara Corse con Emiliano Ercolani e Loris Pedrotti alla coppia del Team Chiodo Moto Racing formata da Paolo Grassia (3° classificato nella passata stagione) e Massimo Coppa. Che dire poi di un rookie d'eccezione come Marcos Ruda (SM Racing), "Re" indiscusso della Moto3 nell'ultimo biennio. Dalla Supersport scendono Samuel Di Sora (BBR Corse), Mattia Martella (E&E Squadra Corse) e Filippo Bianchi, quest'ultimo mattatore dei test pre-campionato con MMP Racing Team accanto al Campione italiano Supersport 300 del 2024 Alfonso Coppola. Tra i piloti con esperienza internazionale da monitorare Giacomo Zannini (VM Technology Racing) e Tommaso Occhi (Moto Pedercini Corse), entrambi in cerca di riscatto.

ROSSO E NERO PASSA A TRIUMPH

L'imminente stagione 2026 sancirà invece l'inizio di una nuova era per il Team Rosso e Nero. Dopo una lunga e proficua militanza con Yamaha nel CIV Supersport, la compagine di Roberto Adami ripartirà dalla Sportbike, sposando la causa Triumph. Per questo ambizioso programma ha trovato conferma il Campione in carica della Yamaha R7 Cup Manuel Rocca, il quale sarà affiancato da Samuel Treccani e, direttamente dall'attuale Moto4, Luana Giuliani. La talentuosa motociclista capitolina, 18 anni il prossimo mese di agosto, tornerà a sfidare i maschi dopo i 3 podi ottenuti lo scorso anno nella entry-class della Velocità tricolore.

OCCHIO A KAWASAKI NEL CIV SPORTBIKE

A proposito di squadre affermatesi con successo nel CIV, il rientrante Prodina Racing ha allestito con il supporto di Kawasaki uno Junior Team, scommettendo su Giacomo Zannoni e lo spagnolo Unai Calatayud. Sempre per conto della casa di Akashi ha confermato la sua partecipazione anche Black Flag Motorsport con l'emergente Federico Iacoi, in evidenza nel 2025 nella Yamaha R7 Cup.

PRESENTI ANCHE YAMAHA E HONDA

Mutuando il medesimo regolamento della serie iridata, al via del CIV Sportbike ritroveremo Yamaha e Honda. La prima potrà contare sul Team Roc'N'Dea di Massimo Roccoli e Alex De Angelis con il vice-Campione italiano Moto4 in carica Alessandro Aguilar, affiancato da Emanuele Cazzaniga, reduce da un 2025 non esaltante nell'ormai defunto Mondiale Supersport 300. La seconda sarà rappresentata dai team Extreme Racing Service (con Mattia Virone) e Very Well Motorsport, struttura che schiererà Davide Conte con il coinvolgimento della Scuderia Improve.

CARNEVALI FUORI GIOCO

Come anticipato su queste pagine, il CIV Sportbike 2026 avrà inizio senza Leonardo Carnevali. Il pilota lombardo, quarto classificato nel 2025, sarà costretto a saltare buona parte della stagione a seguito di un brutto infortunio rimediato in allenamento. In sua assenza, 2R Racing si affiderà allo spagnolo Oscar Roldan Nunez (dai trascorsi di rilievo nel CIV SS300) per affiancare il titolare Vittorio Volpato.

ENTRY LIST CIV SPORTBIKE 2026

3 - Samuel Di Sora - BBR Corse - Aprilia RS 660
4 - Emanuele Cazzaniga - Team Roc'N'Dea - Yamaha R7
5 - Vittorio Volpato - 2R Racing - Triumph Daytona 660
7 - Filippo Bianchi - MMP Racing Team - Aprilia RS 660
9 - Emiliano Ercolani - Team Gradara Corse - Aprilia RS 660
10 - Alex Iannazzo - J Angel Racing Team - Suzuki GSX-8R
13 - Luana Giuliani - Team Rosso e Nero - Triumph Daytona 660
14 - Giulio Di Napoli - Triumph Daytona 660
15 - Alfonso Coppola - MMP Racing Team - Aprilia RS 660
17 - Roy Doti - J Angel Racing Team - Suzuki GSX-8R
19 - Mattia Virone - Extreme Racing Service - Honda CBR 600RR
20 - Loris Pedrotti - Team Gradara Corse - Aprilia RS 660
21 - Federico Trubia - Aprilia RS 660
22 - Massimo Coppa - Team Chiodo Moto Racing - Triumph Daytona 660
23 - Federico Iacoi - Black Flag Motorsport - Kawasaki ZX-6R 636
24 - Michel Agazzi - SM Racing Team - Triumph Daytona 660
25 - Mattia Martella - E&E Squadra Corse - Suzuki GSX-8R
26 - Tommaso Occhi - Moto Pedercini Corse - Suzuki GSX-8R
28 - Alessandro Aguilar Carballo - Team Roc'N'Dea - Yamaha R7
29 - Leonardo Romano - RAM Moto Club - Aprilia RS 660
31 - Giacomo Zannini - VM Technology Racing Team - Triumph Daytona 660
33 - Oscar Roldan Nunez - 2R Racing - Triumph Daytona 660
34 - Nicola Schepis - RAM Moto Club - Aprilia RS 660
37 - Alessio Mattei - Aprilia RS 660
40 - Giacomo Zannoni - Prodina XCI Junior Team - Kawasaki ZX-6R 636
43 - Ivan Spada - RAM Moto Club - Aprilia RS 660
49 - Matteo Fabbri - SOLO Racing Team - Aprilia RS 660
55 - Unai Calatayud - Prodina XCI Junior Team - Kawasaki ZX-6R 636
56 - Valentin Arnaud - Team XGEAR - Aprilia RS 660
68 - Andrea Sorrenti - Triumph Daytona 660
69 - Marcos Ruda - SM Racing Team - Triumph Daytona 660
71 - Manuel Rocca - Team Rosso e Nero - Triumph Daytona 660
73 - Samuel Treccani - Team Rosso e Nero - Triumph Daytona 660
84 - Paolo Grassia - Team Chiodo Moto Racing - Triumph Daytona 660
91 - Davide Conte - Very Well Motorsport-Scuderia Improve - Honda CBR 600RR

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diAndrea Periccioli

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