MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

CIV Imola Gara 1: vittorie di Mantovani, Bianchi, Savino e Perez Selfa

In Pista
di Andrea Periccioli
sabato, 06 giugno 2026 alle 20:49
Unknown_result
Tutti i risultati della prima giornata di gare del CIV a Imola: festeggiano Mantovani, Bianchi, Savino e Perez Selfa.
La prima giornata di gare del terzo appuntamento stagionale del CIV sugli iconici saliscendi dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ha proposto volti conosciuti sul gradino più alto del podio. Contestualmente alla vittoria di Samuele Cavalieri nella top class Superbike, nelle altre categorie si sono imposti Andrea Mantovani (Supersport, nella foto d'apertura), Filippo Bianchi (Sportbike), Edoardo Savino (Moto4) e Vicente Perez Selfa (Moto3). Ecco come sono andate.

CIV SUPERSPORT - FINALMENTE MANTOVANI

La risposta di Andrea Mantovani nel CIV Supersport. Smaltita la delusione per la ben nota squalifica per irregolarità tecnica ratificata lo scorso 9 maggio a seguito della trionfale Gara 1 al Mugello, un mese più tardi si è rifatto con gli interessi. Scattato dalla quinta casella, l'originario di Ferrara ha recuperato posizioni su posizioni, trovando il modo di sferrare l'attacco per la leadership al giro di boa della prima manche. Da quel momento in avanti ha impresso un ritmo forsennato, certificato dal giro più veloce in 1'52"085, salutando la compagnia rappresentata dalle Yamaha R9 di Matteo Patacca (Bike & Motor) e Lorenzo Dalla Porta (Promodriver). Per Mantovani la quinta vittoria nella categoria, la terza ottenuta in sella alla Ducati Panigale V2 della Scuderia D'Ettorre, con Dalla Porta secondo a scapito di Patacca. Fin dallo spegnimenti dei semafori non sono mancate le emozioni in una Gara 1 segnata dalla scivolata di Niccolò Antonelli (AltoGo Racing Yamaha) al primo giro in uscita dalla Variante Bassa quando si trovava al comando. Una brutta tegola per l'ex Motomondiale, il quale accusa adesso un distacco di 30 punti da Kevin Zannoni (Broncos Racing Ducati). Il Ducatista, quarto davanti a Bryan D'Onofrio, si è riappropriato della leadership di campionato in virtù dell'anonima prestazione dell'ormai ex capo-classifica Federico Fuligni (Kuja Racing Ducati), nono sul traguardo alle spalle di Andrea Tucci, Alessandro Sciarretta e Raffaele Fusco.

CIV SPORTBIKE - PROVA DI FORZA DI BIANCHI

Pole position (con nuovo record della pista), dominante vittoria in Gara 1 e primo tentativo di fuga in campionato. Un sabato da sogno quello vissuto da Filippo Bianchi, in trionfo nel CIV Sportbike con la Aprilia RS 660 del Team MMP Velocità. Il pilota toscano ha preso il largo fin dalle battute iniziali della contesa, viaggiando spedito verso la terza affermazione in cinque gare finora disputate. Bianchi ha rispettato pertanto il copione della vigilia, rifilando ben 7" ai più diretti inseguitori. Non si può dire lo stesso dei suoi rivali nella corsa al titolo. Alfonso Coppola (scivolato a -27 in classifica) è incappato pronti-via in un highside alla Variante del Tamburello con la seconda Aprilia di MMP, mentre Emiliano Ercolani (Gradara Corse Aprilia) ha rimediato una scivolata alla Tosa al penultimo giro in piena bagarre per il podio. Senza questi attesi protagonisti fa festa lo spagnolo Unai Calatayud, terzo al personale primo podio con la Kawasaki Ninja 636 del KRS Prodina Junior Team. Ancor di più il francese Samuel Di Sora, dai recenti trascorsi nel CIV Supersport, splendido secondo riuscendo a concretizzare la partenza dalla seconda casella con la Aprilia di BBR Corse. Un podio "internazionale" dove non ha trovato spazio Ivan Spada, quinto preceduto da un sorprendente Mattia Virone con la Honda CBR 600RR di Extreme Racing Service. Il buon momento del team Prodina è riaffermato da Giacomo Zannoni, sesto davanti a Manuel Rocca, Loris Pedrotti, Oscar Roldan Nunez e Alessandro Zanca

CIV MOTO4 - IL RITORNO DI SAVINO

Sorprese, colpi di scena ed una gradita presenza sul gradino più alto del podio. La Moto4 Italy Cup, la classe per eccellenza dei giovani talenti del motociclismo tricolore, continua a regalare spettacolo con una Gara 1 thrilling risoltasi soltanto nel finale. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Edoardo Savino, alla prima affermazione nella stagione di ritorno nel CIV con Bucci Moto Factory (la quarta di sempre nella categoria) dopo la problematica esperienza nella Moto4 European Cup (ex ETC). Savino ha preceduto il compagno di squadra Lorenzo Fino per l'ennesima doppietta Bucci Moto, con Mathias Tamburini (L30 Racing) terzo a completare il podio. Questi tre piloti hanno beneficiato della clamorosa uscita di scena di Stefano Salvetti (Bucci Moto) e Luca Rizzi (We Race Pos Corse), incappati in due distinte cadute all'ultimo giro alla Variante Bassa a pochissimi metri dal traguardo. Il secondo zero consecutivo non intacca tuttavia la leadership di campionato di Rizzi, il quale conserva 8 punticini di margine nei confronti di Sebastian Ferrucci (SM Corse - Gea Motorsport), non andato oltre la settima posizione alle spalle di Simone Vianello, Bartolomeo Roberto e Aznarez Gutierrez. Restano invece a 19 le lunghezze di svantaggio di Davide Dotta (Bucci Moto), finito a terra alla Variante Bassa in piena bagarre per la vittoria.

CIV MOTO3 - DOMINIO DI PEREZ SELFA

Il solito Vicente Perez Selfa (GP Project 2WP) ha conquistato la vittoria nel CIV Moto3, involandosi sempre più al comando della classifica di campionato. A tutti gli effetti "specialista" della categoria, il Campione 2023 ha sbaragliato la concorrenza, seguendo un leitmotiv ormai consolidato. Scattato dalla pole position, con un passo insostenibile per chiunque non ha lasciato nemmeno le briciole agli avversari. Per Perez Selfa si tratta del quarto successo stagionale, il secondo consecutivo nonché il ventunesimo in carriera nel CIV Moto3. Distante oltre 4", il connazionale Victor Cubeles ha avuto ragione di Valentino Sponga (We Race Pos Corse) per la seconda posizione, centrando il personale secondo podio con i colori di SGM Tecnic. Dopo la musica il resto del gruppo, con Mirko Gennai in quarta posizione a precedere la coppia MR Racing formata da Matteo Masili e Luca Da Dalt.

Leggi anche

Ritorna il CIV: orari TV e streaming del round di ImolaRitorna il CIV: orari TV e streaming del round di Imola
Filippo Bianchi più forte delle critiche nel CIV Sportbike: "Volo alto grazie a papà"Filippo Bianchi più forte delle critiche nel CIV Sportbike: "Volo alto grazie a papà"
Photo Courtesy: Daniele Guazzetti
"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri
CIV Campionato Italiano Velocità

diAndrea Periccioli

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

KC2A8995 copia_result
In Pista

CIV Superbike Imola Gara 1: Cavalieri vince, Delbianco sbaglia

06 giugno 2026
Tourist Trophy 2026 gran finale cancellato
In Pista

Clamoroso: il gran finale del Tourist Trophy 2026 è stato cancellato

06 giugno 2026
fernandez-leopard-moto3-lundberg
In Pista

Squalifica shock in Moto3, team Leopard guerra al Potere: "Costi quello che costi"

06 giugno 2026

Altre notizie

Raul Fernandez pilota del team Trackhouse MotoGP sorride seduto nel box

Raul Fernandez merita la MotoGP, ma Manu Gonzalez incalza: Trackhouse deve decidere

MotoGP
razgatlioglu-moreira-motogp-ungheria

Razgatlioglu e Moreira davanti ai big Yamaha e Honda: la svolta passa dai rookie?

MotoGP
Antonelli

Formula 1: Kimi Antonelli è Pole pure a Monaco!

Formula 1
Marc Marquez festeggia la vittoria nella Sprint MotoGP in Ungheria

Marc Marquez ritrova la magia e spaventa Aprilia: Ducati può riaprire il Mondiale?

MotoGP
KC2A8995 copia_result

CIV Superbike Imola Gara 1: Cavalieri vince, Delbianco sbaglia

In Pista

Articoli popolari

Tourist Trophy: il Senior TT fermato per incidente

Paura al Tourist Trophy: il Senior TT fermato con la bandiera rossa

In Pista
fernandez-moto3-squalifiche

Moto3, stangata ad Adrian Fernandez: squalifica da 6 GP per irregolarità tecniche!

In Pista
Iker Lecuona pilota Gresini Racing nelle Prove MotoGP a Balaton Park, Ungheria

Dalla SBK alla MotoGP, Lecuona sorprende: arrivano i messaggi di Alex Marquez e Bulega

MotoGP
Guenther Steiner

Mercato piloti sotto scacco di Tech3: Steiner prepara il colpaccio

MotoGP
Fabio Di Giannantonio

Ducati GP26 al limite: un problema 'genetico' gioca a favore dell'Aprilia

MotoGP

Loading