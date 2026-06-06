Tutti i risultati della prima giornata di gare del CIV a Imola: festeggiano Mantovani, Bianchi, Savino e Perez Selfa.

nella foto d'apertura), Filippo Bianchi (Sportbike), Edoardo Savino (Moto4) e Vicente Perez Selfa (Moto3). Ecco come sono andate. La prima giornata di gare del terzo appuntamento stagionale del CIV sugli iconici saliscendi dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ha proposto volti conosciuti sul gradino più alto del podio. Contestualmente alla vittoria di Samuele Cavalieri nella top class Superbike , nelle altre categorie si sono imposti Andrea Mantovani (Supersport,), Filippo Bianchi (Sportbike), Edoardo Savino (Moto4) e Vicente Perez Selfa (Moto3). Ecco come sono andate.

CIV SUPERSPORT - FINALMENTE MANTOVANI

La risposta di Andrea Mantovani nel CIV Supersport. Smaltita la delusione per la ben nota squalifica per irregolarità tecnica ratificata lo scorso 9 maggio a seguito della trionfale Gara 1 al Mugello, un mese più tardi si è rifatto con gli interessi. Scattato dalla quinta casella, l'originario di Ferrara ha recuperato posizioni su posizioni, trovando il modo di sferrare l'attacco per la leadership al giro di boa della prima manche. Da quel momento in avanti ha impresso un ritmo forsennato, certificato dal giro più veloce in 1'52"085, salutando la compagnia rappresentata dalle Yamaha R9 di Matteo Patacca (Bike & Motor) e Lorenzo Dalla Porta (Promodriver). Per Mantovani la quinta vittoria nella categoria, la terza ottenuta in sella alla Ducati Panigale V2 della Scuderia D'Ettorre, con Dalla Porta secondo a scapito di Patacca. Fin dallo spegnimenti dei semafori non sono mancate le emozioni in una Gara 1 segnata dalla scivolata di Niccolò Antonelli (AltoGo Racing Yamaha) al primo giro in uscita dalla Variante Bassa quando si trovava al comando. Una brutta tegola per l'ex Motomondiale, il quale accusa adesso un distacco di 30 punti da Kevin Zannoni (Broncos Racing Ducati). Il Ducatista, quarto davanti a Bryan D'Onofrio, si è riappropriato della leadership di campionato in virtù dell'anonima prestazione dell'ormai ex capo-classifica Federico Fuligni (Kuja Racing Ducati), nono sul traguardo alle spalle di Andrea Tucci, Alessandro Sciarretta e Raffaele Fusco.

CIV SPORTBIKE - PROVA DI FORZA DI BIANCHI

Pole position (con nuovo record della pista), dominante vittoria in Gara 1 e primo tentativo di fuga in campionato. Un sabato da sogno quello vissuto da Filippo Bianchi, in trionfo nel CIV Sportbike con la Aprilia RS 660 del Team MMP Velocità. Il pilota toscano ha preso il largo fin dalle battute iniziali della contesa, viaggiando spedito verso la terza affermazione in cinque gare finora disputate. Bianchi ha rispettato pertanto il copione della vigilia, rifilando ben 7" ai più diretti inseguitori. Non si può dire lo stesso dei suoi rivali nella corsa al titolo. Alfonso Coppola (scivolato a -27 in classifica) è incappato pronti-via in un highside alla Variante del Tamburello con la seconda Aprilia di MMP, mentre Emiliano Ercolani (Gradara Corse Aprilia) ha rimediato una scivolata alla Tosa al penultimo giro in piena bagarre per il podio. Senza questi attesi protagonisti fa festa lo spagnolo Unai Calatayud, terzo al personale primo podio con la Kawasaki Ninja 636 del KRS Prodina Junior Team. Ancor di più il francese Samuel Di Sora, dai recenti trascorsi nel CIV Supersport, splendido secondo riuscendo a concretizzare la partenza dalla seconda casella con la Aprilia di BBR Corse. Un podio "internazionale" dove non ha trovato spazio Ivan Spada, quinto preceduto da un sorprendente Mattia Virone con la Honda CBR 600RR di Extreme Racing Service. Il buon momento del team Prodina è riaffermato da Giacomo Zannoni, sesto davanti a Manuel Rocca, Loris Pedrotti, Oscar Roldan Nunez e Alessandro Zanca

CIV MOTO4 - IL RITORNO DI SAVINO

Sorprese, colpi di scena ed una gradita presenza sul gradino più alto del podio. La Moto4 Italy Cup, la classe per eccellenza dei giovani talenti del motociclismo tricolore, continua a regalare spettacolo con una Gara 1 thrilling risoltasi soltanto nel finale. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Edoardo Savino, alla prima affermazione nella stagione di ritorno nel CIV con Bucci Moto Factory (la quarta di sempre nella categoria) dopo la problematica esperienza nella Moto4 European Cup (ex ETC). Savino ha preceduto il compagno di squadra Lorenzo Fino per l'ennesima doppietta Bucci Moto, con Mathias Tamburini (L30 Racing) terzo a completare il podio. Questi tre piloti hanno beneficiato della clamorosa uscita di scena di Stefano Salvetti (Bucci Moto) e Luca Rizzi (We Race Pos Corse), incappati in due distinte cadute all'ultimo giro alla Variante Bassa a pochissimi metri dal traguardo. Il secondo zero consecutivo non intacca tuttavia la leadership di campionato di Rizzi, il quale conserva 8 punticini di margine nei confronti di Sebastian Ferrucci (SM Corse - Gea Motorsport), non andato oltre la settima posizione alle spalle di Simone Vianello, Bartolomeo Roberto e Aznarez Gutierrez. Restano invece a 19 le lunghezze di svantaggio di Davide Dotta (Bucci Moto), finito a terra alla Variante Bassa in piena bagarre per la vittoria.

CIV MOTO3 - DOMINIO DI PEREZ SELFA

Il solito Vicente Perez Selfa (GP Project 2WP) ha conquistato la vittoria nel CIV Moto3, involandosi sempre più al comando della classifica di campionato. A tutti gli effetti "specialista" della categoria, il Campione 2023 ha sbaragliato la concorrenza, seguendo un leitmotiv ormai consolidato. Scattato dalla pole position, con un passo insostenibile per chiunque non ha lasciato nemmeno le briciole agli avversari. Per Perez Selfa si tratta del quarto successo stagionale, il secondo consecutivo nonché il ventunesimo in carriera nel CIV Moto3. Distante oltre 4", il connazionale Victor Cubeles ha avuto ragione di Valentino Sponga (We Race Pos Corse) per la seconda posizione, centrando il personale secondo podio con i colori di SGM Tecnic. Dopo la musica il resto del gruppo, con Mirko Gennai in quarta posizione a precedere la coppia MR Racing formata da Matteo Masili e Luca Da Dalt.

Photo Courtesy: Daniele Guazzetti

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