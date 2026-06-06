Raul Fernandez merita la MotoGP, ma Manu Gonzalez incalza: Trackhouse deve decidere

Lo spagnolo sta facendo del suo meglio per non perdere il posto in top class: anche in Ungheria sta facendo vedere di essere a un ottimo livello. Basterà?

Quello di Raul Fernandez è diventato quasi un caso in MotoGP. Infatti, un pilota che è nella top 5 della classifica generale non ha ancora una sella per la stagione 2027. Nella sprint race di oggi al Balaton Park Circuit è arrivato quarto, a 1"2 da Marco Bezzecchi del team factory Aprilia. Un buon risultato conquistato partendo dalla settima casella della griglia. I 6 punti ottenuti oggi gli hanno anche permesso di riscavalcare Ai Ogura nel Mondiale, dove ora è quinto con 1 punto di vantaggio sul compagno di squadra.

Raul Fernandez riuscirà a tenersi il posto in MotoGP?

Non si può dire che il 25enne madrileno non meriti di rimanere nella classe regina del Motomondiale. Dopo aver avuto fare i conti con dei problemi fisici, nel 2025 ha compiuto una crescita evidente dopo il test a Jerez, un momento che lui stesso ha definito decisivo. Nel finale dello scorso campionato ha ottenuto anche la prima vittoria in MotoGP a Phillip Island, una prima volta anche per il team Trackhouse. C'è stato anche il podio nell'ultima gara a Valencia, dopo quelli che erano arrivati nelle sprint in Indonesia e in Australia.

Raul Fernandez è cresciuto: il rinnovo con Trackhouse è possibile

Quest'anno è partito forte con i due terzi posti nel primo GP in Thailandia, poi lo abbiamo rivisto su un podio nello scorso weekend al Mugello, dove ha trionfato per la prima volta in una sprint race. Probabilmente sarebbe riuscito a salire sul podio anche domenica, però un lungo alla prima curva lo ha fatto finire indietro e costretto a una rimonta che lo ha portato a terminare in ottava posizione.

Con l'Aprilia RS-GP26 si sta trovando a suo agio e fare una bella gara lunga domani al Balaton Park Circuit lo aiuterebbe a convincere il patron Justin Marks a rinnovargli il contratto anche per il 2027.

Rivoluzione Trackhouse: title sponsor, team manager e piloti

Stando alle indiscrezioni di mercato trapelate, in questo momento Fernandez si starebbe giocando il posto con Manuel Gonzalez, leader della classifica del Mondiale Moto2. Anche il 22enne del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP meriterebbe un posto nella top class, probabilmente anche di più rispetto ad altri colleghi della categoria intermedia che ce l'hanno già assicurato per il 2027.

Manu Gonzalez sogna la MotoGP: Trackhouse valuta il leader Moto2

Un lato del box Trackhouse sarà occupato da Enea Bastianini, scelto per sostituire Ai Ogura, che ha deciso di accasarsi nel team factory Yamaha. Salvo colpi di scena, l'attuale pilota del team Red Bull KTM Tech3 guiderà un'Aprilia dal 2027.

Tra i tanti cambiamenti della squadra americana, che recentemente ha annunciato SuperFile come nuovo title sponsor, ci sarà anche l'arrivo di un nuovo team manager. La partenza di Davide Brivio in direzione Honda è già nota da tempo, a sostituirlo dovrebbe essere Francesco Guidotti. Le sue ultime esperienze in MotoGP sono state quelle con Pramac (2012-2021) e KTM (2022-2024), non vede l'ora di tornare a lavorare nell'ambiente.