"La mia vita è cambiata": Iker Lecuona perno Ducati SBK, con Bulega ai saluti

Iker Lecuona rimarrà con il team Aruba Ducati per altri due anni nel Mondiale Superbike: il comunicato ufficiale.

La vittoria a Donington in Gara 1 ha sicuramente dato una spinta importante. Iker Lecuona finora è stato l'unico a vincere in sella alla Panigale V4R ufficiale, oltre al compagno di squadra Nicolò Bulega, altrimenti ha inanellato insieme a lui una buona serie di doppiette (20 podi in totale per lui). Dal Team Aruba.it Racing – Ducati arriva la nota del rinnovo dello spagnolo ex MotoGP per altre due stagioni nel Mondiale Superbike, vale a dire fino al 2028. Un segnale di continuità ma anche la dimostrazione di fiducia verso Lecuona, che diventerà il nuovo perno della squadra di Stefano Cecconi, visto che Bulega andrà in VR46 Ducati nella classe regina del Motomondiale. Un'altra bella notizia per il pilota, che è appena diventato papà della piccola Luna assieme alla moglie Gema.

Lecuona blindato, i commenti Ducati

Stefano Cecconi (Aruba.it Racing – Ducati Team Principal): “Siamo davvero contenti di proseguire questo percorso con Iker. Fin dall’inizio abbiamo creduto nel suo talento, ma ciò che ci ha conquistato è stato il modo in cui è entrato a far parte del gruppo: si è adattato alla moto e al team con una naturalezza sorprendente, mettendoci sempre la stessa passione, la stessa dedizione e quello spirito di squadra che caratterizza il nostro box. Avere davanti altre due stagioni insieme è una bellissima prospettiva: abbiamo ancora tanta strada da fare, e tutta la voglia di percorrerla fino in fondo per puntare al risultato più importante.”

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale Ducati Corse): “La conferma di Iker per le prossime due stagioni è un segnale importante per tutto il progetto Ducati in WorldSBK. In pochi mesi ha dimostrato di saper interpretare al meglio la Panigale V4R, trasformando rapidamente il suo potenziale in risultati concreti e mostrando una crescita costante sotto il profilo tecnico e agonistico. Le basi attuali sono molto solide e i margini di sviluppo interessanti. Iker ha portato velocità, sensibilità di guida ed esperienza, elementi fondamentali in un campionato sempre più competitivo. Ora l’obiettivo è continuare a lavorare con metodo, cercando di alzare ulteriormente il livello in ogni area. Siamo convinti che, con questa ambizione e questa continuità, possa essere protagonista anche nelle sfide più importanti che ci attendono nel prossimo futuro”.

Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati #7): “È un momento straordinario. Ho già sottolineato più volte come la mia vita sia cambiata completamente da quando sono entrato in questa grande famiglia. Per questo motivo, il rinnovo del contratto con Aruba.it Racing – Ducati è per me motivo di profonda soddisfazione. Voglio ringraziare Aruba e Ducati per avermi dato questa nuova opportunità. E’ bello pensare ad un futuro insieme ma la cosa importante, adesso, è terminare questa stagione nel migliore dei modi, cercando di divertirci, di crescere ancora in termini di prestazioni e soprattutto di ottenere risultati sempre più importanti”.