MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

"La mia vita è cambiata": Iker Lecuona perno Ducati SBK, con Bulega ai saluti

Superbike
di Diana Tamantini
mercoledì, 22 luglio 2026 alle 11:04
lecuona-rinnovo-ducati-superbike
Aggiungi come fonte preferita su Google
Iker Lecuona rimarrà con il team Aruba Ducati per altri due anni nel Mondiale Superbike: il comunicato ufficiale.
La vittoria a Donington in Gara 1 ha sicuramente dato una spinta importante. Iker Lecuona finora è stato l'unico a vincere in sella alla Panigale V4R ufficiale, oltre al compagno di squadra Nicolò Bulega, altrimenti ha inanellato insieme a lui una buona serie di doppiette (20 podi in totale per lui). Dal Team Aruba.it Racing – Ducati arriva la nota del rinnovo dello spagnolo ex MotoGP per altre due stagioni nel Mondiale Superbike, vale a dire fino al 2028. Un segnale di continuità ma anche la dimostrazione di fiducia verso Lecuona, che diventerà il nuovo perno della squadra di Stefano Cecconi, visto che Bulega andrà in VR46 Ducati nella classe regina del Motomondiale. Un'altra bella notizia per il pilota, che è appena diventato papà della piccola Luna assieme alla moglie Gema.

Lecuona blindato, i commenti Ducati

Stefano Cecconi (Aruba.it Racing – Ducati Team Principal): “Siamo davvero contenti di proseguire questo percorso con Iker. Fin dall’inizio abbiamo creduto nel suo talento, ma ciò che ci ha conquistato è stato il modo in cui è entrato a far parte del gruppo: si è adattato alla moto e al team con una naturalezza sorprendente, mettendoci sempre la stessa passione, la stessa dedizione e quello spirito di squadra che caratterizza il nostro box. Avere davanti altre due stagioni insieme è una bellissima prospettiva: abbiamo ancora tanta strada da fare, e tutta la voglia di percorrerla fino in fondo per puntare al risultato più importante.”
Luigi Dall’Igna (Direttore Generale Ducati Corse): “La conferma di Iker per le prossime due stagioni è un segnale importante per tutto il progetto Ducati in WorldSBK. In pochi mesi ha dimostrato di saper interpretare al meglio la Panigale V4R, trasformando rapidamente il suo potenziale in risultati concreti e mostrando una crescita costante sotto il profilo tecnico e agonistico. Le basi attuali sono molto solide e i margini di sviluppo interessanti. Iker ha portato velocità, sensibilità di guida ed esperienza, elementi fondamentali in un campionato sempre più competitivo. Ora l’obiettivo è continuare a lavorare con metodo, cercando di alzare ulteriormente il livello in ogni area. Siamo convinti che, con questa ambizione e questa continuità, possa essere protagonista anche nelle sfide più importanti che ci attendono nel prossimo futuro”.
Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati #7): “È un momento straordinario. Ho già sottolineato più volte come la mia vita sia cambiata completamente da quando sono entrato in questa grande famiglia. Per questo motivo, il rinnovo del contratto con Aruba.it Racing – Ducati è per me motivo di profonda soddisfazione. Voglio ringraziare Aruba e Ducati per avermi dato questa nuova opportunità. E’ bello pensare ad un futuro insieme ma la cosa importante, adesso, è terminare questa stagione nel migliore dei modi, cercando di divertirci, di crescere ancora in termini di prestazioni e soprattutto di ottenere risultati sempre più importanti”.

Leggi anche

Superbike, la vita di Lecuona è cambiata e cambierà ancora: c'è un annuncio in arrivoSuperbike, la vita di Lecuona è cambiata e cambierà ancora: c'è un annuncio in arrivo
SBK Donington: Lecuona torna sulla terra, il primo errore dopo il trionfoSBK Donington: Lecuona torna sulla terra, il primo errore dopo il trionfo
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto
Ducati

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Shaun Muir e Sven Blusch nel box del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK
Superbike

Superbike, Ducati deve fare un sacrificio? BMW lancia un allarme

21 luglio 2026
WhatsApp-Image-2024-08-03-at-23.03.10_result
In Pista

Misano si fa bella di notte: il gran galà del CIV in diretta TV e streaming

21 luglio 2026
Superbike: Il British a Brands Hatch fa sempre il pieno di pubblico
Superbike

Superbike: Guardate che folla a Brands Hatch, il British sembra il Mondiale

19 luglio 2026

Altre notizie

Di Giannantonio con la fidanzata

Jay Carol Gigli: la dj che ha fatto perdere la testa a 'Diggia'

MotoGP
Valentino Rossi

Valentino Rossi: "Mi manca la MotoGP, ma non così tanto"

MotoGP
CK5A4143 copia_result

La cinese CFMOTO sbarca nel CIV Sportbike: a Misano con Boccetti Racing

In Pista
Shaun Muir e Sven Blusch nel box del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK

Superbike, Ducati deve fare un sacrificio? BMW lancia un allarme

Superbike
Jorge Martin nel box Aprilia MotoGP

MotoGP, Jorge Martin: è stato un errore firmare con Yamaha?

MotoGP

Articoli popolari

Jorge Martin nel box Aprilia MotoGP

MotoGP, Jorge Martin: è stato un errore firmare con Yamaha?

MotoGP
max-biaggi-aprilia-motogp

Max Biaggi sfida il tempo: con una RSV4 X a pochi secondi dall’élite MotoGP

Storie di Moto
Brad Binder

KTM-Binder rottura totale, Tech3: "Basta vecchi fardelli"

MotoGP
Shaun Muir e Sven Blusch nel box del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK

Superbike, Ducati deve fare un sacrificio? BMW lancia un allarme

Superbike
Maverick Vinales

KTM MotoGP ed i piloti usa e getta: una lunga storia fino a Maverick Vinales

MotoGP

Loading