Superbike: Guardate che folla a Brands Hatch, il British sembra il Mondiale

L'immagine d'apertura sembra presa dall'archivio dei tempi d'oro del Mondiale Superbike, quando Brands Hatch faceva oltre centomila spettatori ed era uno degli eventi sportivi più affollati del Regno Unito. Invece è di oggi: guardate quanto pubblico fa il British Superbike

Brands Hatch è un pezzo di storia del Motorsport, uno di quei tracciati veloci, con curve mozzafiato e il layout vecchio stampo che tanto piacciono agli appassionati. Inoltre si trova fra le colline del Kent, ad appena 30 chilometri dal centro di Londra, una megalopoli da nove milioni di abitanti. E' qua dentro che è nata una fetta del mito del WorldSBK, grazie alle imprese di piloti diventati icone come Troy Bayliss e James Toseland. Non a caso, c'erano anche loro nel paddock a salutare i tifosi in questo week end.

Visto che il Mondiale non ci va più, adesso Brands Hatch fa il pieno con il British Superbike, che sulla carta è un campionato nazione, ma assomiglia molto ad un Mondiale. Coi pregi e i difetti del momento: la Ducati Panigale V4 nuova versione strapazza gli avversari pure qua. Questa era la quinta di undici prove, ciascuna di tre gare come il massimo campionato.

Anche il BSB ha il suo...Bulega

Qui il vincitutto, o quasi, è Kyle Ride, 28 anni. Nel 2024 fregò il titolo per un solo punto a Tommy Bridewell all'ultima curva dell'ultima gara. L'anno scorso ha fatto il bis e quest'anno è lanciassimo verso il terzo titolo. Ha vinto dieci gare su quindici, ma in virtù del particolare sistema di punteggio adottato dal BSB il campionato è ancora apertissimo. Al vincitore vanno 18 punti, 16 al secondo, 14 per il terzo e così via. Per cui Il vecchio leone Scott Redding , con quattro vittorie all'attivo, dista appena diciannove punti dalla vetta: Ryde 252, Redding 233. Restano ancora cinque tappe, l'ultima classicissima a metà ottobre di nuovo a Brands Hatch. L'affluenza sarà ancora più imponente.

Bimota va forte anche qui

Le tre sfide di Brands si sono risolte tutte in volata: due vittorie Kyle Ryde, che è stato premiato anche con il riconoscimento di "King of Brands Hatch", l'ultima è stata la rivincita di Scott Redding. Ad un paio di secondi dai mattatori la Bimota guidata da un determinatissimo Max Cook, appena 22 anni: la sua KB998 Rimini è gestita dal team privato FS-3, ma è arrivata molto vicina alle Panigale V4R.

Ha vinto anche la Yamaha

Mentre le avversarie Ducati nel Mondiale, Bimota a parte, incassano distacchi imbarazzanti, nel BSB 2026 riescono ancora, seppure saltuariamente, a lasciare il segno. La Yamaha è riuscita a rompere il monopolio di vittorie Ducati con Bradley Ray nel precedente appuntamento di Snetterton. La supremazia tecnica della Panigale V4 R però fa discutere anche oltre manica e per l'anno prossimo il promoter (il colosso delle corse Motor Sport Vision) ha allo studio appropriati correttivi per riequilibrare la situazione.

Advocates Racing nel BSB 2027?

Fra gli spettatori del quinto round BSB c'erano anche i responsabili di Advocates Racing che in questa stagione corre nel Mondiale con l'ex campione britannico Tommy Bridewell. Anche se la proprietà è australiana, la sede è nel Regno Unito, a Corby. Nel week end Advocates Racing ha discusso del passaggio al BSB 2027 con il direttore della serie Stuart Higgs, al centro della foto qui sotto. Sullo schieramento del WorldSBK potrebbe esserci una casella vacante?