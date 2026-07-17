SBK, duello in casa Bimota: Bassani vuole la rivincita su Lowes

Lottare costantemente per le prime posizioni è difficilissimo con una Ducati così dominante, ma Bimota lavora sodo e i suoi piloti si sfidano per il predominio nel box.

Ducati ha monopolizzato i podi nelle tre gare del round Superbike al Donington Park Circuit e la seconda forza è stata di nuovo Bimota, seconda anche nella classifica costruttori. La distanza tra i due marchi italiani è ampia e certamente non è mai facile correre sapendo che i primi due-tre posti sono praticamente già assegnati in ogni weekend.

Dopo il trio Bulega-Lecuona-Montella, il pilota ad aver collezionato più punti in Inghilterra è stato Alex Lowes: quarto in Gara 1 e in Superpole Race, quinto in Gara 2. Il compagno di squadra Axel Bassani ha chiuso la prima manche al nono posto, però domenica si è riscattato ottenendo un quinto e un quarto posto. Il risultato in Gara 2 è significativo, dato che è riuscito a sconfiggere proprio il suo teammate.

Bimota Superbike, Bassani contento a Donington

Il precedente round a Misano Adriatico era terminato con una grande delusione per Bassani, caduto nell'ultima manche mentre stava per ottenere il terzo gradino del podio. A Donington Park aveva grande voglia di riscatto, anche se dalle prove libere si era già capito che sarebbe stato improbabile riuscire a conquistare una delle prime tre posizioni.

Il pilota veneto era consapevole di andare incontro a delle difficoltà in Inghilterra, ma si è detto soddisfatto di essere cresciuto nel corso del fine settimana: "Sapevo che non sarebbe stato facile, perché quella di Donington Park non è la migliore pista per me. Venerdì ero tredicesimo, per domenica abbiamo fatto un piccolo cambiamento sulla moto e ha funzionato. Sono felice di come abbiamo concluso il weekend, una P4 è come un podio per noi. Abbiamo lavorato bene e dobbiamo continuare a dare il massimo, senza arrenderci".

Axel riuscirà a sconfiggere Lowes?

Comprensibilmente, Bassani considera la quarta posizione come un podio, dato che ci sono piloti Ducati contro i quali non è possibile lottare. E aver sconfitto il suo compagno di squadra in Gara 2 è stato qualcosa di molto importante. Da quando corre con Lowes, ovvero dal 2024, è sempre stato battuto nella classifica generale.

Nel primo anno guidavano la Kawasaki, per Axel una novità assoluta dopo gli anni sulla Panigale V4 R, mentre Alex aveva molta più esperienza e vederlo davanti non ha sorpreso. Dal 2025 c'è il progetto Bimota, con una KB998 Rimini che ha il motore e altre parti della Ninja ZX-10RR, ma anche un telaio completamente diverso. L'inglese ha chiuso sesto (218 punti), mentre l'italiano decimo (140).

Nella classifica generale Superbike 2026 quello meglio piazzato è Lowes, quarto con 182 punti, mentre Bassani è sesto con con 153. In mezzo c'è Sam Lowes (Ducati del team Elf Marc VDS) con 177, appena dietro Axel c'è la Panigale V4 R di Lorenzo Baldassarri (Go Eleven) a quota 145. Tenere dietro i due ducatisti sarà difficile, ma entrambi i piloti Bimota hanno voglia di prevalere l'uno sull'altro. Sarà sicuramente interessante da seguire il loro duello per la supremazia nel box. Axel vorrebbe riuscire finalmente ad avere la meglio sull'esperto compagno di squadra. Il prossimo round SBK è a Magny-Cours, pista che gli piace e sulla quale ha ottenuto due podi con la Ducati del team Motocorsa nel 2022. Ma bisogna attendere inizio settembre per rivedere il campionato in azione, ora c'è una lunga (troppo lunga) pausa.