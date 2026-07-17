Torin Collins, danni permanenti e ritiro forzato: la parabola amara del 21enne canadese

Torin Collins dice addio alle gare di moto: l'incidente dello scorso giugno in MotoAmerica Supersport ha lasciato danni fisici permanenti. La situazione e la sua carriera.

Un incidente che segna la fine della sua carriera da pilota. Torin Collins, 21enne pilota canadese per anni in azione nei campionati propedeutici europei prima dell'AMA Supersport, ha ufficializzato la sua situazione: quanto accaduto lo scorso 28 giugno al Ridge Motorsports Park di Shelton (Washington) ha lasciato mano e avambraccio destri completamente paralizzati, in maniera permanente. "Oggi ho ricevuto la peggiore notizia immaginabile" ha scritto questa mattina il giovane canadese sui suoi canali social, spiegando poi le citate conseguenze dell'incidente di due settimane fa (in cui un altro concorrente, Avery Dreher, ha riportato la frattura di tibia e perone di una gamba). "È straziante che questo percorso si concluda così, con ancora tanto da offrire, ma sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che sono riuscito a realizzare" ha proseguito, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma non sarà facile da digerire...

Torin Collins, la carriera