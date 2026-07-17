Torin Collins, danni permanenti e ritiro forzato: la parabola amara del 21enne canadese

Torin Collins dice addio alle gare di moto: l'incidente dello scorso giugno in MotoAmerica Supersport ha lasciato danni fisici permanenti. La situazione e la sua carriera.
Un incidente che segna la fine della sua carriera da pilota. Torin Collins, 21enne pilota canadese per anni in azione nei campionati propedeutici europei prima dell'AMA Supersport, ha ufficializzato la sua situazione: quanto accaduto lo scorso 28 giugno al Ridge Motorsports Park di Shelton (Washington) ha lasciato mano e avambraccio destri completamente paralizzati, in maniera permanente. "Oggi ho ricevuto la peggiore notizia immaginabile" ha scritto questa mattina il giovane canadese sui suoi canali social, spiegando poi le citate conseguenze dell'incidente di due settimane fa (in cui un altro concorrente, Avery Dreher, ha riportato la frattura di tibia e perone di una gamba). "È straziante che questo percorso si concluda così, con ancora tanto da offrire, ma sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che sono riuscito a realizzare" ha proseguito, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma non sarà facile da digerire...
Torin Collins, la carriera
Classe 2005, 21 anni compiuti appena 6 giorni fa, il giovane di Calgary, soprannominato "The Canadian Storm ["la Tempesta Canadese"] o "Torinado", si era distinto nei vari campionati canadesi, per poi salire di livello in British Talent Cup nel 2019. Nel biennio 2020-2021 lo troviamo nell'allora FIM CEV Repsol nella categoria European Talent Cup, nel 2022 nel rinominato FIM JuniorGP
sale nella classe Moto3: risultati non eclatanti, ma scrive un piccolo record, diventando il primo canadese ad andare a punti nel campionato. Nel 2023 la carriera di Collins, che viveva ormai a Barcellona, guarda oltreoceano: lo troveremo infatti nella Supersport sia nel suo paese natale che del campionato MotoAmerica. Arriveranno belle soddisfazioni: nel 2023 arriva il primo podio a stelle e strisce, nel 2025 in particolare è campione canadese. Quest'anno era nuovamente al via in MotoAmerica Supersport, fino appunto a quanto accaduto nell'ultimo weekend di giugno. "Le corse mi hanno regalato ricordi che porterò con me per tutta la vita. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio"
ha concluso Torin Collins.
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