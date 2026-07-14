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Dal paddock SBK alla Moto3: l'iridato SSP300 Benat Fernandez nuova stella LevelUp MTA

In Pista
di Diana Tamantini
martedì, 14 luglio 2026 alle 20:00
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Dall'iride Supersport 300 al Mondiale Moto3, ma c'è di più: la particolare carriera di Beñat Fernández, nuovo acquisto di LevelUp MTA di Alessandro Tonucci.
La prima mossa di mercato per il Mondiale Moto3 ha una storia curiosa. Beñat Fernández, 18enne basco, è il nuovo nome scelto da LevelUp MTA per la stagione 2027. Un campione del mondo, ma nel paddock del WorldSBK: è infatti l'ultimo iridato della Supersport 300, la categoria scomparsa alla fine dell'anno scorso per fare spazio quest'anno alla Sportbike, in cui sta correndo. Un altro mondo! In parallelo però è anche capoclassifica della Red Bull Rookies Cup, in cui ha debuttato nel 2025. Tifoso di Dani Pedrosa e Marc Marquez, non dimentichiamo che nel suo percorso sportivo c'è lo zampino di Efren Vazquez, ex Mondiale Moto3... Vediamo meglio la carriera di questo giovane pilota "introverso ma amichevole", come si definisce lui stesso.
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Beñat Fernandez campione del mondo Supersport 300 

Il profilo del nuovo pilota Moto3 di Tonucci 

Beñat Fernández Etxeberria, "Pelontxu", nato il 19 novembre 2007 nei Paesi Baschi, ha iniziato la sua avventura in moto a 4 anni, quando il papà appassionato di motori gli regala una piccola moto. Un hobby diventato una passione in brevissimo tempo, non ci vuole molto per vederlo nei campionati regionali (in cui conquista svariati titoli) e nazionali di minimoto. Il motociclismo ha unito tutta la famiglia, ancora di più quando la mamma del giovane Beñat è scomparsa 5 anni fa: il papà e la sorella maggiore sono sempre i suoi maggiori supporters. Tornando ai campionati, da evidenziare che il giovane basco ha vinto anche tra motocross e supermotard: nel 2021 ad esempio è vice-campione Moto4 ESBK e 3° nel Campeonato de España de Supermotard, dal 2022 lo troveremo solo nella velocità. È quello l'anno del debutto in European Talent Cup, in cui rimane fino al 2024.

2025, l'anno di gloria 

Sale nella Moto3 del JuniorGP, in quella stessa stagione viene accettato anche in Red Bull Rookies Cup, ma lo troviamo pure nella Moto3 italiana: corre a giugno al Mugello con GP Project e 2WheelsPoliTo, conquistando un 2° posto e una vittoria. Ma il 2025 è soprattutto l'anno di gloria nel Mondiale Supersport 300: tre vittorie, altri sette podi e punti in tutte le gare che valgono la corona mondiale. Quest'anno, oltre a disputare il weekend di Barcellona nella Moto3 del MotoJunior, è diviso tra Mondiale Sportbike e Rookies Cup, di cui è il leader. Nel Mondiale invece, è rimasto fuori dal round di Portimao per problemi di omologazione della sua KOVE e non ha partecipato alla tappa di Aragona per la concomitanza col monomarca KTM. Nelle gare disputate ha ottenuto tre zone punti, il doppio ritiro a Misano e un piazzamento fuori dai punti.

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