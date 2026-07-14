Ardenne ad alta tensione: nuove regole cambiano i sorpassi, la F1 sfida Eau Rouge e Raidillon

Dopo Silverstone la Formula 1 è pronta a ruggire in un altro dei templi del motorismo: allacciate le cinture, stiamo arrivando sull'adrenalinico saliscendi di Spa-Francorchamps.

Il decimo atto 2026 si svolgerà nel circuito più bello dell’intero calendario di Formula 1. Parliamo di un evento che è una pietra miliare di questo sport, un pò come il precedente in Gran Bretagna. La Ferrari arriva nelle Ardenne con il morale altissimo, dopo il successo di Charles Leclerc sul circuito di casa di gran parte delle scuderie avversarie. Anche la Mercedes, che dopo aver fallito l'appuntamento nel Regno Unito, è pronta a fare di nuovo voce grossa. Il tormentato week end di Andrea Kimi Antonelli, fermato dalla sfortuna nel GP di Silverstone, ha riaperto la lotta iridata, con il compagno di squadra distante solo 25 punti.

I nuovi regolamenti cambiano tutto?

nuovi regolamenti potrebbero “azzoppare” lo show di Spa-Francorchamps, visto che le nuove vetture devono ricaricarsi durante il giro. L’affrontare in pieno la celeberrima esse in salita Eua Rouge e Raidillon potrebbe portare i piloti a non avere energia nel successivo rettilineo del Kammel. Un vero peccato, visto che siamo su una delle piste più tecniche e veloci al Mondo. Con molta probabilità, almeno all’inizio, vedremo finti sorpassi dettati dalla necessità di ricarica. La FIA sta lavorando su come risolvere questo problema, ma al momento è così. Anche in Belgio piloti e team dovranno essere molto tattici.

Tornando al Mondiale, ci vuole una risposta di Antonelli dopo il problema avuto a Silverstone anche perché ormai,Russell è tornato ad un solo GP di ritardo. Le due frecce d’argento partono coi favori del pronostico attenzione alla Ferrari. Il GP di Gran Bretagna doveva essere una festa Mercedes ed invece, Charles Leclerc ha trionfato con Lewis Hamilton terzo. Il Cavallino proverà ad inserirsi anche stavolta, inoltre qui anche la Red Bull è sempre andata forte. Serve un potenziale all'altezza di un Max Verstappen che potrebbe cambiare aria, anche se i sedili di pregio 2027 sono già assegnati.

Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 179 punti George Russell (Mercedes) 154 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 147 punti Charles Leclerc (Ferrari) 108 punti Lando Norris (McLaren) 97 punti Oscar Piastri (McLaren) 82 punti Max Verstappen (Red Bull) 76 punti Isack Hadjar (Red Bull) 52 punti Pierre Gasly (Alpine) 42 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 39 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 20 punti Olivier Bearman (Haas) 18 punti Franco Colapinto (Alpine) 18 punti Carlos Sainz (Williams) 6 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 6 punti Alexander Albon (Williams) 5 punti Esteban Ocon (Haas) 3 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 1 punti Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti



CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 333 punti Scuderia Ferrari HP 255 punti McLaren Mastercard F1 Team 179 punti Oracle Red Bull Racing 128 punti BWT Alpine F1 Team 60 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 59 punti TGR Haas F1 Team 21 punti Atlassian Williams F1 Team 11 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 6 punti Aston Martin Aramco F1 Team 1 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP del Belgio: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP del Belgio seguirà i classici orari europei e ci terrà compagnia nelle ore più calde della giornata. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Spa-Francorchamps.

Venerdì 17 luglio:

13:30-14:30: Prove libere 1

17:00-18:00: Prove libere 2

Sabato 18 luglio:

12:30-13:30: Prove libere 3

16:00-17:00: Qualifiche (differita TV8 alle 18:30)

Domenica 19 luglio:

15:00-17:00: Gara (differita TV8 alle 18:00)

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FOTO: social formula 1