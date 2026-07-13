Il crollo di Vinales, ipotesi ritiro anticipato: "Non so cosa fare"

In un weekend di MotoGP cominciato già sotto stress, con la rabbia per il mancato rinnovo contratto con KTM, Maverick Vinales chiude la gara del Sachsenring con un ritiro. Il pilota di Roses potrebbe decidere di lasciare per sempre la classe regina ancor prima della fine del Mondiale?

Il crollo fisico di Maverick

Diversi piloti del marchio austriaco hanno avuto problemi tecnici in Germania. Ma la sfortuna si è accanita su Vinales, costretto al ritiro nella seconda parte di gara, mentre si trovava in 16esima posizione. Quasi un anno fa, proprio al Sachsenring, si era infortunato alla spalla sinistra e ne risente ancora oggi. Tanto che nella gara tedesca, ricca di curve a sinistra, il suo lato debole, ha esaurito le forze ed è stato costretto ad abbandonare la corsa.

Maverick non cerca scuse davanti ai giornalisti. "Non ce la facevo proprio. Dopo il primo giro, riuscivo a malapena a reggere con il braccio e non potevo continuare, ero troppo affaticato. Fisicamente, non mi sento benissimo nemmeno in sella. Ma a prescindere da questo, alla fine, stavo solo girando in tondo e non aveva senso continuare".

È da tanto tempo che ho questo problema. Non so se si possa risolvere o meno, non ne ho idea. Non ho la forza necessaria per andare in moto, non ci riesco. Ho già controllato, è tutto a posto, ma non ho la forza. Stavo guidando così. Non riuscivo nemmeno a scendere dalla moto e l'anteriore si stava già piegando perché ero troppo inclinato e non volevo fare errori stupidi". Un problema fisico che pare non si risolva mai, ed è la causa principale del mancato rinnovo con KTM . "".

Il crollo psicologico

Una mancanza di forza per certi versi inspiegabile, nonostante il lungo periodo di riabilitazione dopo i due interventi chirurgici. Tanto da far temere che Vinales possa lasciare la MotoGP anzitempo... "Il medico che mi ha operato ha detto che servono ancora sei mesi. Ma per me non va bene. Sei mesi. Cosa dovrei fare? Devo partecipare a tutte le gare, non posso... Non so davvero cosa fare. Dovrei fermarmi finché non sarò al 100%? La mia situazione è molto complicata".

Anche dal punto di vista psicologico, Maverick Vinales è fortemente provato. "Niente mi aiuta, perché alla fine ho bisogno dell'affetto della squadra, che mi aiutino. Ricevo solo critiche. È davvero difficile quando si soffre e non si ha la motivazione per continuare a lottare. Potete vederlo anche voi. Un giorno sono felice, il giorno dopo mi sento un estraneo. È molto strano, la mia situazione è davvero bizzarra. Non la capisco neanche io".