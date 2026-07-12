Marc Marquez, il record di Agostini e la rimonta: i numeri che stravolgono la MotoGP 2026

Diamo i numeri: cosa significa la doppia vittoria di Marc Marquez al Sachsenring per il campionato MotoGP 2026.

Marc Marquez non ha davvero avuto rivali, trionfo Sprint e soprattutto di GP (Giacomo Agostini. Un risultato che gli permette di avvicinarsi ancora di più alla vetta nella generale, qualcosa che sembrava impensabile visto che il distacco era abissale solo due mesi fa! Vi lasciamo un paio di numeri. Il re del Sachsenring, ufficialmente incoronato dal pubblico che gli ha pure dato una corona dedicata, oltre ai dovuti applausi.non ha davvero avuto rivali, trionfo Sprint e soprattutto di GP ( cronaca e classifiche ) che gli permette di raggiungere un record appartenente solo ad un altro re del Motomondiale,. Un risultato che gli permette di avvicinarsi ancora di più alla vetta nella generale, qualcosa che sembrava impensabile visto che il distacco era abissale solo due mesi fa! Vi lasciamo un paio di numeri.

10/13

Li mettiamo insieme, visto che lega sempre due nomi in particolare: Marc Marquez e Giacomo Agostini. Il signore dei 15 titoli mondiali, ancora inavvicinabile, era fino ad oggi il primo e l'unico in grado di vincere sul (pericolosissimo) tracciato finlandese di Imatra per ben 13 volte, 10 volte in classe regina, l'allora 500cc. Cambia la pista, ma il record diventa esattamente lo stesso. Con il trionfo di oggi, Marc Marquez tocca quota 13 successi (anzi, 12+1 per i superstiziosi spagnoli) al Sachsenring, 10 dei quali ottenuti in classe regina, l'attuale MotoGP.

"Vogata vichinga" anche in Ducati

102

Non ce lo stiamo inventando: era proprio questo il distacco dal leader iridato alla fine del Gran Premio del Mugello. Allora comandava Marco Bezzecchi, che proprio sul tracciato tricolore ha vissuto l'ultimo evento memorabile di questo periodo. Marc Marquez invece non era in forma e appariva già fuori dalla lotta al vertice...

18

Sono i punti di ritardo che accusa dal capoclassifica alla fine di questo Gran Premio di Germania appena concluso. Jorge Martin è passato al comando nello scorso evento ad Assen, mentre Marc Marquez da paziente formichina ha iniziato a recuperare sempre più punti a suon di risultati. Dopo il round all'autodromo toscano sono arrivate due vittorie Sprint, tre vittorie di GP e un altro podio.

8 -> 3

Al Mugello era ottavo nella classifica generale piloti, alla fine del GP al Sachsenring se ne va in vacanza con la terza posizione, ormai con nel mirino le Aprilia di Jorge Martin e di Ai Ogura (distante 4 punti). Come detto, appariva già fuori dalla lotta, soprattutto per una situazione fisica di cui Marquez ha parlato ripetutamente. Ma non bisogna mai sottovalutare un campione!