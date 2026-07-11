Superbike: BMW a picco, Danilo Petrucci senza direzione

Ha saltato due round per il grave infortunio di Most, frattura del coccige, inclusa Misano. Danilo Petrucci avrebbe bisogno di un bel risultato a Donington per dare la svolta all'avventura con la BMW, invece è stato un venerdi nero: diciassettesimo tempo a 1"3 dalla vetta, un distacco micidiale su questo tracciato.

Il disastro è inspiegabile per una serie di motivi. Intanto a Donington con Toprak Razgatliglu per due anni la BMW ha fatto il vuoto, vincendo tutto e con ampi distacchi. Il turco detiene ancora i record della pista sia in gara che sul giro secco. Inoltre Danilo in Gran Bretagna ha pure fatto dei test due settimane fa, in condizioni ambientali molto simili a quelle del primo giorno di prova dell'ottavo round Mondiale. Ma è stato peggio che andare di notte.

Senza direzione

Petrucci è comunque davanti al compagno di squadra Miguel Oliveira, affondato in coda alla classifica combinata (ventesimo tempo) ma è una consolazione magra. Il 35enne ternano nel bilancio serale non è stato neanche in grado di individuare una causa precisa. "La mia sensazione è che non ci sia un'area particolare dove urge rimedio, siamo lenti un pò dovunque" è la sconsolata e sconsolante disanima dell'ex MotoGP. "Non c'è un punto debole principale, e questo è peggio che mai. L'unico aspetto positivo è che io e Miguel abbiamo più o meno le stesse sensazioni. La squadra sta lavorando forte, speriamo di poter raddrizzare il week end." La BMW che con Razgatlioglu inseguiva record di vittorie a ripetizione adesso guarda alla decima posizione come fosse un miraggio.

Le nubi sul 2027

La BMW non ha esercitato le opzioni di rinnovo in scadenza il 30 giugno né per Danilo Petrucci tantomeno per Miguel Oliveira. Con tanti piloti di livello in uscita dalla MotoGP, è comprensibile che i tedeschi abbiano preferito tenersi le mani libere in modo da poter allestire una formazione 2027 che sia in grado di cancellare questa stagione pessima su tutti i punti di vista. Danilo Petrucci vanta un sesto posto come miglior piazzamento, sul bagnato nel round d'apertura a Phillip Island. Il portoghese invece è andato tre volte a podio (terzo) a Portimao, la gara di casa. La conferma di Oliveira non è da escludere, prima dell'infortuno al Balaton Park stava andando discretamente. Il futuro di Danilo Petrucci invece è assai più nebuloso e ad oggi è improbabile una riconferma in BMW. Il gigante tedesco sta sondando il terreno in top class: in cima alla lista ci sono Manuel Gonzalez, che però sta disperatamente cercando un approdo in MotoGP. Ma sono sul mercato anche Brad Binder, Alex Rins e Jack Miller.