Intrigo di mercato: Alex Marquez e l'offerta della Ducati

Il mercato piloti della MotoGP sta progressivamente scoprendo le carte in tavola. Nei giorni scorsi Alex Marquez ha annunciato il suo passaggio alla KTM ufficiale per la prossima stagione, dove condividerà il box con Fabio Di Giannantonio. Entrambi lasciano un team satellite della Ducati per contare sul pieno supporto di una squadra factory.

La firma con KTM

Nel 2025 Alex Marquez ha disputato un Mondiale MotoGP davvero fantastico, chiudendo al secondo posto in classifica, alle spalle di suo fratello Marc. Un risultato che ha attirato l'attenzione della Casa austriaca, che ha invogliato il pilota catalano con un progetto incentrato sul nuovo regolamento delle moto da 850cc. Prima di scendere in pista al Sachsenring, Alex ha svelato qualche aneddoto sul nuovo contratto e su quel che sarebbe potuto succedere se avesse aspettato...

La perseveranza e il forte interesse della KTM si sono rivelati decisivi per sancire questo nuovo matrimonio. "Dopo l'anno scorso, in cui sono arrivato secondo, cercavo solo l'opportunità di entrare a far parte di un team ufficiale - ha dichiarato il #73 -. Ed è vero che, quando ho iniziato a parlare con KTM, erano molto interessati ad avermi nel progetto. Mi hanno dimostrato la passione e la determinazione che un pilota deve avere. E ho preso la decisione".

L'addio a Ducati

Una scelta che ha costretto Alex Marquez a chiudere un capitolo molto positivo con Gresini Racing, dove aveva una Ducati ufficiale a sua disposizione. Nella squadra diretta da Nadia Padovani ha trovato un ambiente più che familiare e instaurato un rapporto sincero, tanto da tenerli informati sin dall'avvio delle trattative. "Non è stata una decisione facile, ma all'epoca, Nadia, Michele e Carlo erano informati fin dal primo giorno in cui ho parlato con la KTM, perché avevo promesso a Nadia che se si fosse presentata un'offerta, avrei parlato prima con lei", ha ammesso il pilota di Cervera.

L'accordo non è stato finalizzato negli ultimi giorni; era stato siglato già da tempo, in attesa del momento giusto per l'ufficializzazione. "È vero che ho firmato qualche mese fa. Ma sono comunque molto emozionato perché è una grande opportunità e un passo importante per la mia carriera in MotoGP". Correre per un team factory, con il supporto della casa madre, è ben diverso che essere in un team satellite. Anche dal punto di vista economico.

L'arrivo di Acosta

Forse se avessi aspettato un po' di più sarebbe arrivata un'offerta, o forse no. Ma a quel tempo erano già molto concentrati sull'ingaggio di Pedro. È una cosa che accetto, è normale. Pedro, secondo me, è un futuro campione della MotoGP ed è molto giovane... Forse se avessi aspettato un po' di più, ce l'avrei fatta". Le possibilità di approdare al team ufficiale Ducati erano scarse a causa della strategia del marchio italiano. A Borgo Panigale, la priorità era ingaggiare Pedro Acosta per guidare la moto ufficiale in futuro. Resta forse un po' di amaro in bocca per la mancata offerta del marchio emiliano. Ma Alex comprende bene le dinamiche di mercato nella classe MotoGP. "".

Dalla prossima stagione vestirà i colori della Casa di Mattighofen, dove troverà molte persone con cui ha già collaborato. "Ho anche la fortuna di conoscere molte persone all'interno del progetto KTM che hanno lavorato con me in passato. Quindi ho semplicemente valutato i pro e i contro e ho preso la mia decisione", ha concluso Alex Marquez.