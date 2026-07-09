Marc Marquez: ecco il piano per tornare ad essere leader

Marc Marquez punta a tornare alla vittoria nel prossimo weekend di MotoGP. Il Sachsenring è il suo terreno di conquista, qui ha vinto ben dodici volte in carriera, tra cui una scia di sette trionfi consecutivi tra il 2013 e il 2019. Dopo un periodo di infortuni e turbolenze, il nove volte iridato proverà ad eguagliare il record di Giacomo Agostini di dieci vittorie in classe regina sul medesimo circuito, stabilito decenni fa a Imatra (Finlandia). Una vittoria in Germania potrebbe significare tanto dal punto di vista psicologico e della classifica generale

Sachsenring occasione d'oro

Dopo la conquista del primo titolo MotoGP con la Ducati, la stagione 2026 ha subito alti e bassi per Marquez. Attualmente è quinto in campionato, a 40 punti dal leader provvisorio Jorge Martin. Grazie a due vittorie nelle ultime tre gare (Balaton e Brno), Marc si è riportato al vertice e comincia a impensierire i rivali dell'Aprilia, partiti alla grande in questo Mondiale. Tuttavia, il GP di Assen ha riacceso qualche dubbio, con il pilota di Cervera che non ha avuto pieno controllo della Ducati GP26 e ha concluso in settima piazza.

Il Sachsenring è un'occasione da non perdere, con le sue numerose curve a sinistra (10 su 13). Ideale per lo stile di guida di Marc Marquez. "Ad Assen sapevamo fin dall'inizio che avremmo dovuto stringere i denti e soffrire. Nonostante ciò siamo riusciti a gestire la situazione e a conquistare punti importanti per il campionato". Quel che più preoccupa è la condizione di salute del braccio e della spalla. "Qui al Sachsenring, lo scenario è diverso: fisicamente avrò delle difficoltà, senza dubbio, ma il layout di questo circuito richiede un minore dispendio energetico. Possiamo essere tra i più veloci fin da subito".

La pausa estiva

Ducati è al lavoro per riportare al vertice la Desmosedici. Il gap con le Aprilia è minimo, Gigi Dall'Igna e i suoi uomini sanno come procedere per assestare alcuni ritocchi. Quello di cui Marc è pienamente consapevole è che deve migliorare fisicamente. "La moto funziona, la squadra funziona, la mia testa funziona. Dobbiamo lavorare sul mio fisico per cercare di fare un passo avanti quest'estate. Le vacanze saranno più brevi, per cercare di fare un passo avanti e vedere fino a che punto possiamo arrivare con questo braccio destro".