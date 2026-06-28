Mondiale MotoGP 2026, nuovo leader: la classifica piloti aggiornata dopo Assen

Podio tutto Aprilia al TT Circuit, anche se non c'è Bezzecchi, caduto malamente a inizio gara: la situazione nel campionato è un po' cambiata.

Il Gran Premio dei Paesi Bassi 2026 è ormai superato e a uscirne vincitore è stato Ai Ogura , per la prima volta sul gradino più alto del podio in MotoGP. L'ultimo giapponese in grado di vincere nella classe regina del Motomondiale era stato Makoto Tamada a Motegi nel 2004. Il pilota del team SuperFile Trackhouse non può che essere felice, anche perché nella classifica generale è quarto con 25 punti di distanza dalla vetta.

Martin scavalca Bezzecchi, occhio a Diggia e Ogura

Una vetta nella quale è salito Jorge Martin, terzo al traguardo ad Assen e ora nuovo leader a +7 su Marco Bezzecchi . Quest'ultimo è stato protagonista di un brutto indicente al secondo giro mentre occupava la terza posizione. Dopo essere stato al Centro Medico, è stato trasferito in ospedale a Groningen ( QUI gli aggiornamenti). Il podio MotoGP è stato completato dall'Aprilia di Raul Fernandez, vincitore della sprint race.

Il miglior pilota Ducati al traguardo della gara al TT Circuit e anche nella classifica del mondiale è Fabio Di Giannantonio, quarto e pienamente in corsa per il titolo. Solo 16 punti lo separano da Martin, dunque può sognare di laurearsi campione del mondo 2026.

GP Paesi Bassi 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI MOTOGP

Jorge Martin 193 punti Marco Bezzecchi 186 punti (-7) Fabio Di Giannantonio 177 punti (-16) Ai Ogura 168 (-25) Marc Marquez 153 (-40) Raul Fernandez 138 (-55) Pedro Acosta 133 Pecco Bagnaia 130 Alex Marquez 78 Fermin Aldeguer 76 Luca Marini 70 Enea Bastianini 69 Brad Binder 60 Fabio Quartararo 45 Diogo Moreira 43 Franco Morbidelli 43 Johann Zarco 34 Joan Mir 26 Alex Rins 18 Jack Miller 15 Toprak Razgatlioglu 11 Maverick Vinales 10 Iker Lecuona 9 Augusto Fernandez 8 Cal Crutchlow 0 Jonas Folger 0 Michele Pirro 0

MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP