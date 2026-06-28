Mondiale MotoGP 2026, nuovo leader: la classifica piloti aggiornata dopo Assen

Podio tutto Aprilia al TT Circuit, anche se non c'è Bezzecchi, caduto malamente a inizio gara: la situazione nel campionato è un po' cambiata.
Il Gran Premio dei Paesi Bassi 2026 è ormai superato e a uscirne vincitore è stato Ai Ogura
, per la prima volta sul gradino più alto del podio in MotoGP. L'ultimo giapponese in grado di vincere nella classe regina del Motomondiale era stato Makoto Tamada a Motegi nel 2004. Il pilota del team SuperFile Trackhouse non può che essere felice, anche perché nella classifica generale è quarto con 25 punti di distanza dalla vetta.
Martin scavalca Bezzecchi, occhio a Diggia e Ogura
Una vetta nella quale è salito Jorge Martin, terzo al traguardo ad Assen e ora nuovo leader a +7 su Marco Bezzecchi
. Quest'ultimo è stato protagonista di un brutto indicente al secondo giro mentre occupava la terza posizione. Dopo essere stato al Centro Medico, è stato trasferito in ospedale a Groningen (QUI
gli aggiornamenti). Il podio MotoGP è stato completato dall'Aprilia di Raul Fernandez, vincitore della sprint race.
Il miglior pilota Ducati al traguardo della gara al TT Circuit e anche nella classifica del mondiale è Fabio Di Giannantonio, quarto e pienamente in corsa per il titolo. Solo 16 punti lo separano da Martin, dunque può sognare di laurearsi campione del mondo 2026.
GP Paesi Bassi 2026: le nuove classifiche piloti e costruttori
MONDIALE PILOTI MOTOGP
- Jorge Martin 193 punti
- Marco Bezzecchi 186 punti (-7)
- Fabio Di Giannantonio 177 punti (-16)
- Ai Ogura 168 (-25)
- Marc Marquez 153 (-40)
- Raul Fernandez 138 (-55)
- Pedro Acosta 133
- Pecco Bagnaia 130
- Alex Marquez 78
- Fermin Aldeguer 76
- Luca Marini 70
- Enea Bastianini 69
- Brad Binder 60
- Fabio Quartararo 45
- Diogo Moreira 43
- Franco Morbidelli 43
- Johann Zarco 34
- Joan Mir 26
- Alex Rins 18
- Jack Miller 15
- Toprak Razgatlioglu 11
- Maverick Vinales 10
- Iker Lecuona 9
- Augusto Fernandez 8
- Cal Crutchlow 0
- Jonas Folger 0
- Michele Pirro 0
MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP
- Aprilia 304 punti
- Ducati 282 punti
- KTM 175
- Honda 100
- Yamaha 59