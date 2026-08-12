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Ferragosto a tutto gas, il Mondiale MXGP infiamma Uddevalla: gli orari del GP Svezia

Motocross
di Diana Tamantini
mercoledì, 12 agosto 2026 alle 18:44
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Mondiale Motocross di scena anche a Ferragosto: la presentazione e tutti gli orari del fine settimana del GP di Svezia, 15° evento del 2026.
Appuntamento con la terra dei Vichinghi, tornati in auge con i norvegesi durante i Mondiali di calcio. Si avvicina il weekend di Ferragosto, eppure il Mondiale Motocross sarà in azione a Uddevalla per il GP di Svezia. I protagonisti MXGP e MX2 saranno di scena per il 15° evento della stagione 2026. In classe regina, vedremo chi riuscirà a insidiare Jeffrey Herlings, con l'occhio a Lucas Coenen ed alle sue condizioni fisiche dopo gli ultimi zeri e ritiri prematuri... Non saranno certo gli unici protagonisti, non dimentichiamo l'iridato 2025 Romain Febvre (dovrebbe tornare il suo compagno di squadra Pauls Jonass), i rookie Tom Vialle, Kay De Wolf e Andrea Adamo, od anche Tim Gajser su Yamaha.
Mentre in MX2 il duo Triumph sta dettando il passo, sia con il leader iridato Guillem Farres che con Camden McLellan, vincitore del GP precedente. Incredibile il passo avanti del marchio britannico, che in soli tre anni è diventato un'autorità nella classe 250 del Mondiale Motocross! Attenzione anche ai fratelli Reisulis, tra alti e bassi sempre più protagonisti della categoria, vediamo poi se ci sarà anche Mathis Valin (Kawasaki) in evidenza, così come il nostro Valerio Lata (Honda). L'ex leader Sacha Coenen continua invece a fare fatica, così come Ducati... La svolta nella penisola scandinava? Di seguito gli orari del weekend svedese.
-> Le entry liste delle categorie MXGP e MX2

Gli orari del GP Svezia 

Diretta integrale come sempre su mxgp-tv.com (in abbonamento), nei prossimi giorni verranno ufficializzate anche eventuali dirette sui canali Rai.
Sabato 15 agosto
16:35 MX2 Qualifying Race
17:25 MXGP Qualifying Race
Domenica 16 agosto
13:15 MX2 Gara 1
14:15 MXGP Gara 1
16:10 MX2 Gara 2
17:10 MXGP Gara 2

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