Van Drunen scintilla tra i maschi: ancora a segno in MX2 prima della volata finale WMX

Lotte van Drunen continua a brillare: due zone punti in quattro GP in MX2 2026. Ora caccia al colpo finale per il Mondiale WMX.

A quanto pare Lommel piace proprio tanto a Lotte van Drunen. La Regina della sabbia (caratteristica della pista belga) e bicampionessa del mondo WMX, in questi giorni nuovamente al via contro gli uomini in MX2, ha chiuso il GP delle Fiandre conquistando un altro punticino iridato grazie al 20° posto in Gara 1. Ed è un peccato per com'è andata Gara 2: la strepitosa 10^ posizione al via è stata vanificata dal KO tecnico della sua Yamaha YZ 250 F... Ma il risultato della prima corsa rafforza la storia già scritta dal talento olandese, essere la prima donna a punti nella categoria maschile del Mondiale Motocross. Un primato arrivato due anni fa proprio sul tracciato belga e non è stato un evento unico: quest'anno è andata a punti anche nel GP Andalucia di fine marzo grazie al 20° posto di Gara 2. Ricordiamo che ha realizzato due round anche nel 2025 (Trentino e Fiandre, fuori dai punti) e quest'anno è a quattro GP (oltre all'Andalucia, ha corso in Svizzera, Trentino e appunto Fiandre).

Lotte van Drunen ancora a punti nella MX2 maschile

Fin da piccola abituata a competere contro i maschi, conquistando anche podi e vittorie, Van Drunen sta alzando l'asticella a livello femminile. Quest'anno appare difficile il 3° iride consecutivo dopo la storica doppietta 2024-2025 alla sua età (farà 19 anni il 9 agosto, tra pochi giorni), visto che attualmente è solo 7^ nella generale con 85 punti contro i 141 della leader Kiara Fontanesi, con due round rimasti. Ma s'è comunque fatta notare nelle wild card MX2, con due zoni punti in quattro round finora, e anche nella doppia sfida nella WMX a stelle e strisce, in cui era al debutto assoluto e con una moto stock, ha ottenuto un podio in occasione del secondo round.

E arriviamo al suo commento dopo il round a Lommel, di nuovo contro i maschietti. "Gara 1, ho fatto il sorpasso per la 20ª posizione nelle ultime 3 curve e ho conquistato un altro punto!" ha scritto entusiasta Lotte van Drunen sui suoi social. "Gara 2, ho avuto una partenza fantastica all'esterno che mi ha permesso di raggiungere la 10ª posizione alla seconda curva, purtroppo ho subito sentito che la mia moto aveva un problema e si è fermata dopo quasi 2 giri". Rimane comunque un altro GP da incorniciare per la regina del Motocross femminile, a caccia di un possibile colpo di scena negli ultimi due eventi del Mondiale WMX.