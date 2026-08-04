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Thibault Benistant, festa e primi sorrisi con gli amici dopo l’incubo

Motocross
di Diana Tamantini
martedì, 04 agosto 2026 alle 11:00
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Sorrisi, affetto e speranza per Thibault Benistant: compleanno fuori clinica con gli amici, per poi riprendere la lunga battaglia verso il recupero.
Una "pausa" dalla riabilitazione e primi sorrisi con gli amici fuori dalla clinica per Thibault Benistant, che lo scorso 31 luglio ha festeggiato i suoi 24 anni. Era fine maggio quando vi abbiamo raccontato del gravissimo incidente di Lacapelle Marival che ha stravolto la vita del giovane francese, fino a quel momento impegnato nell'anno di debutto in MXGP con il Team Honda Motoblouz SR Motul. Frattura delle vertebre T3 e T4 a cui è seguito un delicato intervento, come confermato in seguito dallo stesso Benistant. Il recupero è lungo e costoso, è stata avviata anche una raccolta fondi per aiutarlo, nel frattempo però non è mancato un momento di spensieratezza con gli amici. Come Gianluca Facchetti (ritiratosi dal motocross professionistico a fine 2022), che ha voluto affidare ai social questo dolce messaggio per l'amico.

Una lunga riabilitazione 

La famiglia non ha mai reso noti tutti i dettagli, chiedendo il rispetto per la situazione del pilota francese. Negli attimi successivi però il connazionale Romain Febvre, iridato MXGP in carica, aveva ammesso con preoccupazione che il collega "non sentiva più le gambe". Oltre all'ira iniziale per la bandiera rossa mancata, scusandosi poi per i toni forti usati sul momento. L'intervento alle vertebre citato in precedenza conferma la situazione... Per il giovane francese, come detto, serve un lungo processo di riabilitazione viste le pesanti conseguenze di quella caduta proprio nel suo GP di casa. Infortuni (o peggio, come purtroppo vi abbiamo raccontato anche di recente) fanno parte del motorsport, affascinante ma allo stesso tempo maledetto. Benistant ha appena iniziato la sua nuova battaglia, vedremo passo passo dove lo porterà, anche se per il momento stiamo parlando di un futuro ancora lontano.

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MXGP

diDiana Tamantini

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