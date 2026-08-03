British Supersport, Oli Bayliss fa volare Triumph: weekend perfetto a Oulton Park

Il figlio d'arte ha disputato un fine settimana fantastico in Inghilterra: i risultati conquistati rappresentano una bella botta di fiducia.

Nello scorso weekend ad Oulton Park si è svolto il round numero 6 del calendario 2026 del BSB. Riflettori puntati soprattutto sulla Superbike, dove il leader della classifica Kyle Ryde ha vinto Gara 2 e Gara 3 dopo il secondo posto dietro a Bradley Ray in Gara 1. Ma anche in Supersport c'è qualcuno che ha fatto parlare per delle prestazioni da incorniciare: Oliver Bayliss.

British Supersport, round Oulton Park: Bayliss brilla con la Triumph

Il figlio del leggendario Troy, tre volte campione del mondo Superbike, ha disputato il weekend perfetto: pole position con tempo record, vittoria nella Sprint e vittoria nella Feature. La doppietta di successi nelle due gare SSP gli hanno permesso di salire a quota 192 punti in classifica, nella quale occupa il terzo posto: davanti a lui ci sono Jack Kennedy (Honda Racing UK) con 212 e Luke Stapleford (Scars-Racing Ducati) con 256.

Oli Bayliss ha dato spettacolo con la Street Triple RS 765 del team Triumph Macadam Factory Racing. Lo aveva già fatto a Brands Hatch con un'altra doppietta. Considerando anche l'evento a Snetterton, è a quota cinque successi consecutivi. Nei quattro round del calendario BSB in cui è stato protagonista è sempre salito sul podio. Aveva saltato il primo a Oulton Park e poi quello a Donington Park, perché era impegnato nel Mondiale Supersport (round a Balaton Park e a Most). Nel weekend 14-16 agosto si corre a Thruxton e proverà a continuare la sua striscia vincente nel British Supersport Championship.

Oli campione britannico SSP?

Nel 2026 il figlio d'arte si sta impegnando su due fronti, ma il WorldSSP ha la precedenza. Da ricordare che era stato chiamato dal team Triumph Macadam Factory Racing per sostituire Bradley Perie, infortunato nel test invernale a Donington Park (fratturati perone e tibia della gamba sinistra) e fuori dai giochi per tutto il resto della stagione.

Visto il suo rendimento, Bayliss avrebbe tutte le carte in regola per laurearsi campione Supersport nel BSB. Dei cinque round del calendario che mancano, solamente l'ultimo a Brands Hatch sarà in concomitanza con un evento del Mondiale Supersport: nel weekend 16-18 ottobre c'è il round finale a Jerez. Se Oli dovesse essere in corsa per il titolo britannico SSP, è ipotizzabile un suo impiego in Inghilterra e non in Spagna.

I risultati con Triumph nel Mondiale 2026

Nel WorldSSP il figlio d'arte corre con la Street Triple RS 765 del team PTR Triumph Racing. In classifica generale occupa la tredicesima posizione con 71 punti. Nel 2026 ha conquistato due podi: terzo posto in Gara 1 a Phillip Island e terzo anche in Gara a Most. Dovrebbe trovare più costanza per fare un salto di qualità.

Avere un cognome pesante può avergli aperto qualche porta, ma gli ha anche messo tanta pressione addosso. Ora Oli Bayliss sta cercando di scrivere la sua storia e forse l'ambiente Triumph è quello giusto per fare l'ultimo passo. Non ha ancora rinnovato il contratto per il 2027, però il team sta valutando sia la sua permanenza sia quella di Tom Booth-Amos, che invece è quinto nella classifica generale Supersport.