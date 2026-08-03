Silverstone, il risveglio della MotoGP: tutti gli orari (speciali) in TV e streaming

Silverstone apre la seconda metà di campionato MotoGP 2026, c'è anche la Bagger World Cup: i protagonisti e tutti gli orari del Gran Premio di Gran Bretagna.
La pausa estiva è conclusa, il Motomondiale comincia la seconda metà di stagione 2026 dal circuito di Silverstone, in Gran Bretagna. Accanto alle tre categorie ci sarà anche un nuovo appuntamento della Bagger World Cup, si aggiunge alla griglia Bradley Smith come wild card in occasione del round di casa (è già pilota Bagger, ma nel MotoAmerica). In MotoGP, si rivede finalmente Marco Bezzecchi dopo il botto da paura ad Assen, Bagnaia è al via dopo l'intervento per sindrome compartimentale
, Johann Zarco è ancora assente e al suo posto continua il pilota di casa Cal Crutchlow, anche Gresini Racing deve rinunciare ancora a Fermin Aldeguer e optare per Iker Lecuona
. In Moto2 e Moto3 al vertice è sfida solo spagnola, riusciranno gli italiani ad essere più aggressivi nella seconda parte di campionato? Di seguito tutti gli orari del GP di Gran Bretagna: diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV), differita su TV8 per le gare della domenica.
GP Silverstone, gli orari Sky Sport
Venerdì 7 agosto
11:00-11:35 Moto3 Prove Libere 1
11:50-12:30 Moto2 Prove Libere 1
12:45-13:30 MotoGP Prove Libere 1
14:40-15:00 Baggers Prove Libere 1
15:15-15:50 Moto3 Prove
16:05-16:45 Moto2 Prove
17:00-18:00 MotoGP Prove
19:05-19:25 Baggers Prove Libere 2
Sabato 8 agosto
10:40-11:10 Moto3 Prove Libere 2
11:25-11:55 Moto2 Prove Libere 2
12:10-12:40 MotoGP Prove Libere 2
12:50-13:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
14:10-14:30 Baggers Qualifiche
14:50-15:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
15:45-16:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
17:00 MotoGP Sprint – 10 giri
18:10 Baggers Gara 1 - 7 giri
Domenica 9 agosto
10:40-10:50 MotoGP Warm Up
12:15 Moto2 Gara – 17 giri
14:00 MotoGP Gara – 20 giri
15:30 Moto3 Gara – 15 giri
17:00 Baggers Gara 2 - 7 giri
Gli orari della differita su TV8
Sabato 8 agosto
12:50-13:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
14:50-15:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
15:45-16:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
17:00 MotoGP Sprint – 10 giri
Domenica 9 agosto
12:15 Moto2 Gara – 17 giri
14:00 MotoGP Gara – 20 giri
15:30 Moto3 Gara – 15 giri
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