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Jeffrey Herlings il più grande di tutti i tempi del Motocross?

Motocross
di Alessio Piana
lunedì, 03 agosto 2026 alle 7:30
Jeffrey Herlings
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Sulla sabbia di Lommel lo abbiamo visto danzare, volare, dominare. Assente Lucas Coenen per infortunio, monopolizzare la scena e consolidare la titolarità della tabella rossa ottenuta proprio alla vigilia della trasferta nelle Fiandre.
Jeffrey Herlings, in un 2026 che poteva vederlo addirittura appendere casco, maglia, guanti e stivali al chiodo, sembra davvero irresistibile in questa calda estate del Mondiale MXGP. Mettendo a segno una nuova vittoria che lo elegge sempre più tra i più grandi, se non il più grande di tutti i tempi delle ruote tassellate.

I NUMERI DALLA SUA PARTE

Numeri alla mano, si direbbe di sì, almeno per quanto concerne il Mondiale Motocross. Se tempo addietro suonava impressionante vederlo raggiungere tripla cifra in termini di Gran Premi vinti, adesso siamo a quota 120. Puntando già la freccia anche in materia di podi (meno 9 da Tony Cairoli), adocchiando un potenziale sesto titolo iridato. Ecco: proprio alla voce campionati vinti, per "The Bullet" resta l'amaro in bocca. Senza tutti gli infortuni di questi anni, si parlerebbe presumibilmente già di doppia cifra per lui. Sebbene in questa sua prolungata carriera mondiale di successo abbia incrociato gli sguardi al cancelletto di partenza con campionissimi della specialità di almeno un paio di generazioni diverse.

INFORTUNI

Con i se e con i ma non si fa e scrive la storia delle corse, quel che è certo per Jeffrey Herlings sono stati un fattore. Dal 2010 a questa parte, in 10 distinte occasioni ha dovuto fare i conti con svariati acciacchi. O meglio: in queste circostanze, non ha potuto giocarsi fino in fondo le chance di lottare per il titolo iridato. Vinto, quasi sempre, da infortunato nelle 5 trionfali stagioni. Gli infortuni combinano sfortuna e anche uno stile di guida votato alla strapotenza e a correre sempre al limite per JH84. La buona notizia è trovarlo, prossimo a compiere 32 anni nel mese di settembre, combattivo e competitivo per un eventuale sesto alloro che avrebbe forse qualcosa di più rispetto agli altri.

RESILIENZA

Negli ultimi anni è diventato di uso comune il termine "resilienza". Una parola che combina tre differenti significati. La capacità di reagire alle difficoltà, il lasciarsi alle spalle i periodi problematici e adattarsi ai cambiamenti che si presentano nel proprio cammino. Di fatto la descrizione-profilo di Herlings. Lo era già per i primi due significati, adesso lo è anche nell'adattarsi alle novità. A quella sfida-Honda presa dopo una vita trascorsa in KTM, facendo volare la CRF450R. Ulteriore elemento per un tocco di epicità al 2026 di Jeffrey Herlings.

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