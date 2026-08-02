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Team Belgio esplosivo: i Coenen ed Everts, trio da urlo per il Motocross delle Nazioni

Motocross
di Diana Tamantini
domenica, 02 agosto 2026 alle 12:49
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Il Belgio ha scelto un trio di assi per il Motocross delle Nazioni: talento e gioventù per la squadra da schierare il prossimo ottobre in Francia.
Una scelta che non può davvero sorprendere: Lucas e Sacha Coenen assieme a Liam Everts, ecco composto il trio da urlo per il Belgio verso il prossimo Motocross delle Nazioni. Un trio giovane (19 anni per i gemelli belgi, 21 anni a breve per il figlio d'arte) e talentuoso che non ha bisogno di presentazioni, parlano per loro i risultati ottenuti a livello mondiale, anzi nel caso dei "gemelli terribili" aggiungiamo anche quanto fatto nelle wild card statunitensi. Una scelta che dimostra come il Belgio stia valorizzando al massimo il suo presente e futuro nelle ruote tassellate.

Il Belgio cala i suoi assi per il Motocross delle Nazioni 

"È un privilegio poter contare su così tanto talento" ha aggiunto il team manager Joël Roelants. "Questi tre piloti hanno dimostrato di appartenere all'élite mondiale e non vediamo l'ora di rappresentare il Belgio con una squadra forte e motivata." C'è tempo fino al prossimo 4 ottobre, quanto basta per permettere a Lucas e Sacha Coenen di recuperare a livello fisico (il primo è fuori anche dal GP delle Fiandre, il secondo sta stringendo i denti e limitando i danni per quanto possibile), salvo imprevisti che certo si spera vengano evitati, anche se bisogna pensare anche al peggio.
Non mancano infatti le riserve in caso di problemi improvvisi, che rispondono ai nomi di Jago Geerts e Brent Van Doninck: due piloti che vantano una grandissima esperienza ai massimi livelli, pronti a subentrare qualora uno dei piloti selezionati non potesse gareggiare. In questo modo viene garantito un mix equilibrato di gioventù, velocità ed esperienza. Il Team Belgio si prepara così a sfidare ancora una volta i migliori al mondo al FIM Motocross delle Nazioni 2026 a Ernee, in Francia.

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