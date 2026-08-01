Coenen si ferma, Herlings in fuga in MXGP e Triumph festeggia in MX2

Jeffrey Herlings inarrestabile nelle qualifiche MXGP a Lommel con forfait di Lucas Coenen, vittoria Triumph in MX2. Cronaca e classifiche.

Lucas Coenen ci prova ma si ferma dopo le prove libere, in pista abbiamo invece la fuga per la vittoria con trionfo, nonostante una caduta finale. Jeffrey Herlings, dallo scorso round al comando della generale MXGP, si assicura la vittoria nella manche di qualifica del GP delle Fiandre. Una gara senza rivali, ma dietro di lui è il ballo dei debuttanti, con Kay De Wolf ed Andrea Adamo a completare la top 3. In MX2 invece vince una Triumph, ma è quella di Camden McLellan, che si impone in qualifica sul campione in carica Simon Laengenfelder e sul leader iridato Guillem Farres. Sacha Coenen chiude 4° nonostante le tre cadute a referto, perdendo punti nella generale ma comunque limitando i danni. Qui gli orari delle gare di domani , ecco intanto com'è andata oggi.

MXGP: l'uomo dei record non si batte

La prima notizia è lo stop di Lucas Coenen, che ci ha provato nelle libere per poi decidere di fermarsi, pensando al recupero fisico. Ottimo scatto al via di Isak Gifting, che per quasi un giro tiene la testa della corsa, prima dell'attacco di Jeffrey Herlings... Inizialmente il rookie Kay De Wolf, fresco di rinnovo, cerca di tenere il passo, ma l'asso Honda non ha rivali e dopo qualche giro è in fuga solitaria. Ma chi può fermare il neo leader iridato? Da segnalare però che dietro di lui brillano gli esordienti: non solo De Wolf, arrivano anche il nostro Andrea Adamo e Tom Vialle, anche se mai abbastanza vicini da dare vita ad una 'lotta tra rookie'. Anzi, sul finale il francese commetterà un errore e subirà il sorpasso da parte di Tim Gajser, mentre Jeffrey Herlings può pure "concedersi" una caduta sul finale e chiudere comunque con 12 secondi di margine sul secondo classificato. Da segnalare l'ottimo ritorno di Andrea Bonacorsi 9°.

MX2: la zampata di Triumph

Inizio molto incidentato per i fratelli scatenati di Yamaha: Karlis Reisulis è a terra nelle prime curve, Janis poco dopo. Al comando c'è il campione in carica Laengenfelder, con Coenen a ruota che mira al riscatto dopo vari round difficili per la sua situazione fisica. Ma sarà una gara da incubo per il belga, che cadrà poi per ben tre volte! Problemi alla sua KTM? A referto una caduta al secondo giro per Everts, fino a quel momento 4°, non brilla al via il duo Triumph, ma sarà in seguito protagonista: Camden McLellan in particolare avrà la meglio su Simon Laengenfelder, a lungo leader di manche, cogliendo così la seconda vittoria del 2026 in qualifica. Terza piazza per il leader Guillem Farres davanti a Sacha Coenen: qualche altro punticino guadagnato dallo spagnolo sul primo avversario nella generale. Grande rimonta anche dei Reisulis dopo le cadute nel primo giro, Valerio Lata 10° e miglior italiano al traguardo.