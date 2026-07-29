Fantic MXGP di nuovo a due punte: chi è il sostituto di Forato, fuori per infortunio

"Ha il potenziale per questo livello": dal GP Lommel, Fantic MXGP scommette su un giovane pilota estone per l'infortunato Forato.

Si chiama Jörgen-Matthias Talviku, ha 23 anni e sarà il terzo estone a correre con un team factory in classe regina. Le voci già circolavano, ora è arrivata l'ufficialità: è lui il pilota scelto da Fantic Factory Racing MXGP per sostituire Alberto Forato, alle prese con il recupero dall' infortunio alla scapola in cui è incappato nel GP a Foxhills. Non è chiaro il numero di eventi a cui prenderà parte in sella alla XXF 450 (si vocifera addirittura fino a fine stagione, ma questo dipenderà dalla condizione di Forato), intanto sarà al via nella tappa di Lommel, nelle Fiandre, in programma il prossimo weekend. Non è un esordiente assoluto nella categoria, anzi ha già partecipato ad alcuni GP, ottenendo in particolare un impressionante 8° posto di manche a Kegums, in Lettonia.

Forato ancora ai box, occasione per Talviku

"Alberto è in fase di recupero, l’intervento è andato molto bene e tutto sta procedendo secondo i piani, ma è ancora presto per stabilire le tempistiche esatte per il suo rientro". Jacky Martens, Team Owner Fantic Factory Racing MXGP, commenta così la situazione del pilota italiano, che sta vivendo un'altra stagione nera per diversi problemi fisici (ricordiamo il precedente “Siamo lieti di dare a Jörgen-Matthias Talviku questa opportunità in sella alla Fantic ufficiale. È un pilota giovane, ha solo 23 anni, e in Lettonia ha disputato un’ottima gara. Quando conquisti una top 10 di manche in MXGP, significa che hai il potenziale per competere a questo livello. Siamo felici di dargli questa opportunità e speriamo di aiutarlo a compiere un ulteriore passo avanti nella sua carriera”. Jacky Martens, Team Owner Fantic Factory Racing MXGP, commenta così la situazione del pilota italiano, che sta vivendo un'altra stagione nera per diversi problemi fisici (ricordiamo il precedente virus ai polmoni , dal quale si stava rimettendo). Per il belga Martens arriva l'evento di casa, essere al via con due piloti è un'ottima notizia.

“Prima di tutto ci tengo a fare i miei auguri di pronta guarigione ad Alberto perché è sempre brutto vedere un pilota farsi male" è il commento di Jörgen-Matthias Talviku, chiaramente però entusiasta. "Non posso che essere grato di avere questa grande occasione che arriva forse una volta nella vita. Ho sempre sognato di correre per un team ufficiale" ha sottolineato. "I primi giorni con la squadra sono stati fantastici. Sono super professionali ed è un piacere lavorare con loro. Abbiamo già fatto qualche test con la moto ufficiale e mi sono sentito bene fin da subito. Continueremo a lavorare in vista del mio debutto sulla Fantic XXF 450 a Lommel.”