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Qualifiche di fuoco a Loket: Herlings imprendibile in MXGP, rebus Coenen

Motocross
di Diana Tamantini
sabato, 25 luglio 2026 alle 17:52
Herlings_Honda_@shotbybavo
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A Loket, vittorie in qualifica per Jeffrey Herlings in MXGP e per Simon Laengenfelder in MX2. Ecco com'è andata.
Jeffrey Herlings piazza la prima zampata del weekend a Loket. L'asso Honda vince con ampio margine la manche di qualifica e ormai Lucas Coenen è ad un passo, il belga è ancora leader MXGP per un solo punto! Altro round in salita per lui dopo il botto di sette giorni fa: a 7 giri dalla fine vediamo il mesto abbandono della corsa e non mancano i dubbi per le due gare di domani... In MX2 vince invece il campione in carica Simon Laengenfelder (terzo trionfo consecutivo nella manche del sabato), con il neo leader Guillem Farres 3°. Stringe i denti Sacha Coenen, inizialmente al comando prima di cedere qualche posizione e chiudere al 6° posto.
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Le qualifiche MXGP

Sono proprio i ragazzi Honda i più agguerriti fin da subito, oltre a Jeffrey Herlings anche Tom Vialle ha ormai ritrovato la forma dopo i problemi accusati nell'incidente del GP Francia. Testa a testa serrato tra compagni di squadra nei primi giri, finché lo scatenato talento di Geldrop ha la meglio sul collega: da quel momento sarà una fuga per la vittoria senza troppi pensieri, con trionfo finale e 10 punti di peso in cassaforte. Anche perché Lucas Coenen, pur protagonista nelle prime battute, cederà posizioni giro dopo giro, fino a ritirarsi a 7 giri dalla fine... Un altro zero pesante, da vedere come si sentirà domani per le due gare. Nel mentre arriva anche Romain Febvre, fresco di accordo con Ducati ma determinato a chiudere alla grande il capitolo Kawasaki: per lui risalita fino ad un ottimo 2° posto finale, sopravanzando Tom Vialle. Arriva però anche una bella notizia tricolore col 4° posto del nostro rookie Andrea Adamo.

Le qualifiche MX2 

Ricordiamo che Sacha Coenen è incappato in un incidente nel round AMA Motocross a Southwick, con lesione ad una spalla e intervento immediato. Sono passate neanche due settimane, ma eccolo al comando nelle prime battute della gara di qualifica a Loket. Alla lunga però la condizione fisica si farà sentire... Chi ne approfitta maggiormente è Simon Laengenfelder, campione MX2 in carica, che si prende di forza la vittoria e tanti punti preziosi. In bella evidenza Liam Everts 2°, terza piazza per Guillem Farres, leader iridato dallo scorso weekend. Miglior italiano è Valerio Lata 7°, 12° posto per Simone Mancini, ricordiamo sostituto dell'infortunato Ferruccio Zanchi.

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MXGP

diDiana Tamantini

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