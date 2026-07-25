Da disegno a realtà in 10 mesi: ecco cos'ha di nuovo la Moto3 del PoliMi

La squadra del Politecnico di Misano al round di Misano-2 con una Moto3 riprogettata: ce ne parla il responsabile del reparto corse.

Dopo l'esordio con la Tosa, ecco la moto nuova a metà stagione CIV Moto3 2026. Il PoliMi Motorcycle Factory si presenta alla Racing Night, secondo round stagionale di Misano e 4° dell'anno, con un mezzo quasi completamente riprogettato da affidare al suo pilota Mirko Gennai. La prima vera prova in pista è avvenuta a inizio settimana, con commenti positivi confermati nella giornata di giovedì e che hanno portato alla scelta della nuova moto per il weekend di gara. Non mancano gli inevitabili dubbi, ma nel complesso c'è già soddisfazione. Ne abbiamo parlato con Andrea Danese, responsabile del reparto corse del Politecnico di Milano

Cos'ha di nuovo questa Moto3?

Abbiamo portato il motore 2023, quindi l'ultima versione del motore Yamaha del campionato. È stata un'occasione per riprogettare tutta la moto nel complesso: il telaio è meno rigido e più corto, il forcellone è in alluminio e non in carbonio, quindi più rigido. Le quote generalmente sono rimaste comunque molto simili alla precedente. Questo ha portato anche a dover rifare il sistema di aspirazione, lo scarico, il serbatoio, la sella... Diciamo che sono rimasti uguali l'impianto frenante, la forcella, l'ammortizzatore, la carena e le pedane. Tutto il resto è nuovo.

Arrivate a Misano dopo un test nei giorni scorsi.

Abbiamo testato meno di quanto avremmo voluto. Abbiamo avuto ritardi di produzione, quindi abbiamo testato solo questa settimana, invece della scorsa e due settimane fa. È una sfida portarla qua a Misano e non a Cremona a settembre, ma avevamo previsto il debutto a metà stagione e abbiamo rispettato i programmi. Ci siamo portati dietro anche la Tosa e il piano era valutare giovedì quale delle due portare in verifica.

I ragazzi del PoliMi Motorcycle Factory al lavoro a Misano

E avete scelto la moto nuova.

Si è comportata bene, a Mirko piace e abbiamo risolto un paio di caratteristiche che non gli erano troppo gradite: movimenti in certe situazioni, probabilmente dovuti a quote o rigidezze. La nuova moto ha risolto questi problemi, lui ha spinto per correre con questa e siamo d'accordo. Chiaramente questo ha un punto di domanda sull'affidabilità. Tosa non ci ha dato particolari problemi nelle cinque gare che ha fatto [due nel 2025 e tre in questo 2026], questa speriamo si comporti come la progenitrice! Stiamo facendo ancora un po' di modifiche per trovare la quadra alla performance, ma siamo fiduciosi. Dopo due turni abbiamo girato col tempo delle qualifiche della prima gara del campionato e con gomma usata, quindi bene, il potenziale c'è. Dobbiamo ancora lavorare un po' per capire meglio il motore.

È molto diverso dal precedente?

Sembra di sì, un po', da quello che abbiamo visto su questa configurazione, e dobbiamo capire da parte andare a livello di rapporti, aspirazione... Ma siamo contenti, diciamo che per il numero di test fatti potevamo essere più indietro. Ci portiamo a casa il lato positivo, secondo me avremo modo di crescere durante il weekend e puntiamo a finire questa gara con un tempo migliore della moto precedente. Mirko è contento, stiamo lavorando bene, per cui al momento è un esordio positivo.

Mirko Gennai, PoliMi Motorcycle Factory, CIV Moto3, Misano

Ricordiamolo: quanto lavoro c'è dietro questa Moto3?

Questo è un progetto che ha quasi 10 mesi. Dopo il disegno, le modifiche sono iniziate 10 mesi fa, poi abbiamo dovuto allungare il più possibile la progettazione e far esordire la moto vecchia, per capire le caratteristiche, i difetti, e implementare le soluzioni sulla moto nuova. Sembra che ci siamo riusciti, con un po' di bravura e un po' di fortuna, però è come l'esordio dell'anno scorso a Imola. A livello di moto, a livello di team invece c'è più tranquillità, siamo più rodati, anche se siamo un team nuovo al CIV. Ora siamo curiosi di capire il potenziale della moto, sia noi che Mirko, ma siamo contenti.

La nuova moto ha un nome?

In questo momento è Tosa Evo, non ha ancora un nome suo. Deve ancora darci un aneddoto per darle un nome!