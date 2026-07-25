Mercato piloti e valzer sponsor: due selle (ancora) libere, ecco i candidati

Il mercato piloti è ai titoli di coda, tutte le previsioni hanno rispettato le voci che si rincorrevano da mesi. Nel 2027 scatterà la nuova era della MotoGP, con importanti cambiamenti regolamentari e cambi di livrea. Soltanto due piloti resteranno nei team factory attuali: Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Qualche novità è prevista anche a livello di main sponsor.

Chi cambia e chi resta...

Marquez resterà con Ducati per altri due anni, stesso destino per Bezzecchi con Aprilia. A cambiare sono i loro compagni di squadra: Pedro Acosta che ha firmato un biennale con Borgo Panigale e Pecco Bagnaia, desideroso di riscatto con il marchio di Noale.

Nuova line-up piloti per gli altri tre costruttori: Honda, Yamaha e KTM. La Casa di Iwata, attualmente fanalino di coda nel Mondiale MotoGP, ha ingaggiato i due leader del campionato: Jorge Martín e Ai Ogura. La speranza è di risollevare le sorti di uno storico brand che sta attraversando un periodo molto difficile. Impresa non facile, ma si spera che con le moto da 850cc gli equilibri possano ribaltarsi.

KTM ha dovuto dire addio al suo piloti di punta, Pedro Acosta, desideroso di avere una moto competitiva da subito. Tuttavia, il team austriaco potrà contare su due atleti di primo piano come Alex Marquez, vicecampione 2025, e Fabio Di Giannantonio, che sta disputando la sua miglior stagione dall'esordio in MotoGP.

Un dubbio in casa Honda

Ancora qualche punto interrogativo in casa HRC. Fabio Quartararo sarà il riferimento principale, dopo aver trascorso l'intera carriera in Top Class con i colori Yamaha. Ma chi lo affiancherà nel box ufficiale? Questa settimana la Casa dell'Ala ha confermato l'ingaggio di David Alonso, il giovane talento colombiano della Moto2 che due stagioni fa ha infranto tutti i record in Moto3. Non è stato però ancora confermato se farà parte del team factory o debutterà con LCR Honda. L'alternativa è Diogo Moreira. Uno dei due avrà il compito, insieme a Quartararo, di guidare alla vittoria la casa giapponese. L'altro approderà nella formazione satellite di Lucio Cecchinello.

I colpi dei team satellite

Ad oggi, 15 dei 22 contratti piloti per il 2027 sono stati firmati. Dei sette posti vacanti, cinque sono assegnati, ma non ancora ufficialmente confermati. VR46 Ducati ha deciso di puntare su Fermin Aldeguer e il leader della Superbike Nicolò Bulega . Gresini Racing, invece, punterà sul campione 2020 Joan Mir e su Daniel Holgado. Raul Fernandez rimarrà con Trackhouse, affiancato dall'attuale pilota KTM Tech3 Enea Bastianini. In Pramac riconfermato Toprak Razgatlıoglu, al suo fianco Izan Guevara.

Le due posizioni ancora aperte riguardano il team cliente di KTM, Tech3. Gunther Steiner è in trattativa con l'esperto Luca Marini, Manuel Gonzalez e Senna Agius. Per il fratello di Valentino Rossi sembra cosa fatta, per gli altri due sarà ballottaggio fino alla fine della pausa estiva. Cinque piloti stanno lasciando il paddock della MotoGP: Binder, Vinales, Rins, Morbidelli e Miller.

Yamaha senza title sponsor?

Cambiamenti in vista anche per quanto concerne i title sponsor. L'azienda statunitense Monster Energy darà il suo nome al marchio Aprilia dal 2027. Il marchio delle bibite energetiche cambierà probabilmente il suo status di sponsorizzazione con Yamaha, scalando da title a sponsor principale. Di conseguenza, la Casa di Iwata dovrà andare alla ricerca non solo di risultati, ma anche di un finanziatore importante.

Ducati Corse continua senza cambiamenti. Il colosso IT Lenovo rimane il principale sostenitore, così come Monster Energy, nonostante le voci di una possibile partnership con Red Bull. Situazione chiara anche nel box KTM, che correrà sotto il nome Red Bull KTM Factory Racing. Honda proseguirà con i colori Castrol almeno per il 2027.